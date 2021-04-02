Потрібно боротися з ворогами України і позбавляти їх влади: Кравчук дав поради Зеленському

Представник української делегації в Тристоронньої контактній групі і перший президент України Леонід Кравчук дав чотири поради нинішньому главі держави Володимиру Зеленському.
В ефірі ток-шоу "Право на владу" він сказав, що ці поради допоможуть успішно керувати країною.
За його словами, під час ухвалення рішень президент повинен до всіх прислухатися і зважувати всі моменти, однак, це не означає, що потрібно враховувати всі думки.
Кравчук також зазначив, що необхідно боротися з усіма, хто діє проти України і дистанціюватися від людей, які діють всупереч інтересам країни.
"Навіть якщо немає доказів, що людина зробила великі проступки, але коли в суспільстві вже є оцінки тієї чи іншої людини, то його потрібно обережно від себе дистанціювати. Тому що народу важко довести, що ця людина чиста, коли про неї вже пишуть і говорять", – сказав Кравчук.
Він також додав, що потрібно позбавляти влади тих, хто живе в Україні, але проводить неукраїнську політику.
До речі, Леонід Кравчук вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно зустрітися один на один з російським лідером Володимиром Путіним.
Водночас в Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна з Зеленським.
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