Новий заступник Єрмака: що відомо про Ігоря Брусило, і чим займатиметься

Зараз новий помічник Єрмака займається візитом президента однієї з країн ЄС

Новий заступник голови Офісу президента Ігор Брусилона новій посаді буде займатися організацією і інформаційним супроводом міжнародних візитів і заходів за участю глави держави Володимира Зеленського.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Чим буде займатися

За його словами, він продовжить скеровувати роботу Служби державного протоколу і церемоніалу президента, чим займався раніше, але при цьому розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Зеленського.

Крім того, каже він, буде роз'яснювати важливість і цілі зарубіжних візитів президента і візитів в Україну глав іноземних держав, урядів, керівників міжнародних організацій.

"Завдання будуть ставитися безпосередньо керівником Офісу президента і, безумовно, за дорученням президента України", – підкреслив Брусило.

Реклама

Зараз він займається підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня президента Литви Гітанаса Науседи.

Хто такий Ігор Брусило

Ігор Брусило з 2002 року працював в протоколі президента України.

Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії.

У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії.

У 2012 році повернувся до роботи у протокол глави держави.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама