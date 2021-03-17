Новий заступник Єрмака: що відомо про Ігоря Брусило, і чим займатиметься

Новий заступник голови Офісу президента Ігор Брусилона новій посаді буде займатися організацією і інформаційним супроводом міжнародних візитів і заходів за участю глави держави Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Чим буде займатися
За його словами, він продовжить скеровувати роботу Служби державного протоколу і церемоніалу президента, чим займався раніше, але при цьому розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Зеленського.
Крім того, каже він, буде роз'яснювати важливість і цілі зарубіжних візитів президента і візитів в Україну глав іноземних держав, урядів, керівників міжнародних організацій.
"Завдання будуть ставитися безпосередньо керівником Офісу президента і, безумовно, за дорученням президента України", – підкреслив Брусило.
Зараз він займається підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня президента Литви Гітанаса Науседи.
Хто такий Ігор Брусило
Ігор Брусило з 2002 року працював в протоколі президента України.
Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії.
У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії.
У 2012 році повернувся до роботи у протокол глави держави.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк