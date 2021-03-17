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Новий заступник Єрмака: що відомо про Ігоря Брусило, і чим займатиметься

17 березня, 15:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз новий помічник Єрмака займається візитом президента однієї з країн ЄС

Новий заступник голови Офісу президента Ігор Брусилона новій посаді буде займатися організацією і інформаційним супроводом міжнародних візитів і заходів за участю глави держави Володимира Зеленського.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Чим буде займатися

За його словами, він продовжить скеровувати роботу Служби державного протоколу і церемоніалу президента, чим займався раніше, але при цьому розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Зеленського.

Крім того, каже він, буде роз'яснювати важливість і цілі зарубіжних візитів президента і візитів в Україну глав іноземних держав, урядів, керівників міжнародних організацій.

"Завдання будуть ставитися безпосередньо керівником Офісу президента і, безумовно, за дорученням президента України", – підкреслив Брусило.

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Зараз він займається підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня президента Литви Гітанаса Науседи.

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Хто такий Ігор Брусило

Ігор Брусило з 2002 року працював в протоколі президента України.

Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії.

У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії.

У 2012 році повернувся до роботи у протокол глави держави.

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Офіс президента Ігор Брусило

Джерело: Сьогодні

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