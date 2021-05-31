Новий вирок Стерненку, президентський університет майбутнього і прослушка Меркель – головні новини СЬОГОДНІ

Суд змінив вирок Стерненко, Зеленський вирішив створити університет майбутнього, а Данія допомагала США прослуховувати Меркель – сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини середи, 31 травня.
Стерненко виходить на свободу
Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненка. Замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.
Суд визнав недоведеною головну частину звинувачення – частина 2 статті 187, за якою йому інкримінували напад з метою заволодіння чужим майном.
Стерненко має намір оскаржити сьогоднішній вирок у Верховній суді.
Зеленський дав старт створенню університету майбутнього
Президентський університет майбутнього. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Києві президентського університету, який буде випускати фахівців для забезпечення безпеки нашої держави.
Університет готуватиме фахівців в таких сферах:
- інформаційна та кібербезпека;
- штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні, енергетичні та біотехнології.
Мета влади – створити кращі умови, підключити найкращих викладачів і навчати кращих учнів безкоштовно. Після цього випускники працюватимуть на державу.
Данія допомагала США шпигувати за Меркель
/ Фото: AFP
Спецслужби Данії допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США прослуховувати переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.
За даними Süddeutsche Zeitung., Крім Меркель спецслужби прослуховували нинішнього президента і колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і кандидата від соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.
Литва висилає Шарія
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Литва позбавила українського блогера Анатолія Шарія статусу біженця і оголосила його персоною нон грата.
Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, це сталося 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення. Зазначається, що українець користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.
Польща спрощує працевлаштування для українців
/ Фото: Getty Images
Влада Польщі вирішила спростити в'їзд і працевлаштування українців, особливо в тих сферах, де полякам не вистачає трудових ресурсів.
Як повідомила заступник міністра розвитку, праці та технологій Івона Михалек, трудовим мігрантам пропонують приїжджати з сім'ями, щоб вони могли розвивати ВВП Польщі.
Суд у Мінську залишив дівчину Протасевича за гратами
Олександр Лукашенко та Софія Сапега. Колаж "Сьогодні"
Мінський міський суд відмовився задовольнити скаргу на затримання в Білорусі росіянки Софії Сапеги, дівчини затриманого журналіста Романа Протасевича. Засідання пройшло в закритому режимі.
За попередньою інформацією, дівчині інкримінують наступні статті:
- організація масових заворушень (ч.1 ст. 293 КК РБ);
- організація дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1 ст. 342 КК РБ);
- розпалювання соціальної ненависті до силовиків (ч.3 ст.130 КК РБ).
Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Росія обіцяє не зупиняти транзит газу через Україну
/ Фото: Нафтогаз України / Facebook
У МЗС Росії заявили, що "Газпром" не планує зупиняти транзит через Україну навіть після закінчення чинного контракту. Після його завершення Москва чекає переговорів про укладення нової угоди.
У Москві також стверджують, що завершення будівництва "Північного потоку – 2" не стане причиною зупинки транзиту газу через Україну.
У Новій Зеландії найсильніше за останні 100 років повінь
Повінь в Новій Зеландії
Нову Зеландію накрили сильні дощі – рівень води в річках піднявся до рекордної позначки, а влада почала термінову евакуацію громадян. Експерти відзначають, що це найсильніша за останні 100 років повінь в країні.