Новий вирок Стерненку, президентський університет майбутнього і прослушка Меркель – головні новини СЬОГОДНІ

Суд змінив вирок Стерненко, Зеленський вирішив створити університет майбутнього, а Данія допомагала США прослуховувати Меркель – сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини середи, 31 травня.

Стерненко виходить на свободу

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Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненка. Замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Суд визнав недоведеною головну частину звинувачення – частина 2 статті 187, за якою йому інкримінували напад з метою заволодіння чужим майном.

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Стерненко має намір оскаржити сьогоднішній вирок у Верховній суді.

Зеленський дав старт створенню університету майбутнього

Президентський університет майбутнього. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Києві президентського університету, який буде випускати фахівців для забезпечення безпеки нашої держави.

Університет готуватиме фахівців в таких сферах:

інформаційна та кібербезпека;

штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні, енергетичні та біотехнології.

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Мета влади – створити кращі умови, підключити найкращих викладачів і навчати кращих учнів безкоштовно. Після цього випускники працюватимуть на державу.

Данія допомагала США шпигувати за Меркель

/ Фото: AFP

Спецслужби Данії допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США прослуховувати переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.

За даними Süddeutsche Zeitung., Крім Меркель спецслужби прослуховували нинішнього президента і колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і кандидата від соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.

Литва висилає Шарія

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Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Литва позбавила українського блогера Анатолія Шарія статусу біженця і оголосила його персоною нон грата.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, це сталося 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення. Зазначається, що українець користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Польща спрощує працевлаштування для українців

/ Фото: Getty Images

Влада Польщі вирішила спростити в'їзд і працевлаштування українців, особливо в тих сферах, де полякам не вистачає трудових ресурсів.

Як повідомила заступник міністра розвитку, праці та технологій Івона Михалек, трудовим мігрантам пропонують приїжджати з сім'ями, щоб вони могли розвивати ВВП Польщі.

Суд у Мінську залишив дівчину Протасевича за гратами

Олександр Лукашенко та Софія Сапега. Колаж "Сьогодні"

Мінський міський суд відмовився задовольнити скаргу на затримання в Білорусі росіянки Софії Сапеги, дівчини затриманого журналіста Романа Протасевича. Засідання пройшло в закритому режимі.

За попередньою інформацією, дівчині інкримінують наступні статті:

організація масових заворушень (ч.1 ст. 293 КК РБ);

організація дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1 ст. 342 КК РБ);

розпалювання соціальної ненависті до силовиків (ч.3 ст.130 КК РБ).

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Росія обіцяє не зупиняти транзит газу через Україну

/ Фото: Нафтогаз України / Facebook

У МЗС Росії заявили, що "Газпром" не планує зупиняти транзит через Україну навіть після закінчення чинного контракту. Після його завершення Москва чекає переговорів про укладення нової угоди.

У Москві також стверджують, що завершення будівництва "Північного потоку – 2" не стане причиною зупинки транзиту газу через Україну.

У Новій Зеландії найсильніше за останні 100 років повінь

Повінь в Новій Зеландії

Нову Зеландію накрили сильні дощі – рівень води в річках піднявся до рекордної позначки, а влада почала термінову евакуацію громадян. Експерти відзначають, що це найсильніша за останні 100 років повінь в країні.