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Нова посол України в США назвала ключові питання взаємин Києва та Вашингтона

10 березня, 21:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Ситуація з Кримом і Донбасом ніколи не повинна сприйматися, як "ок", каже Оксана Маркарова

Сполучені Штати є стратегічним партнером України в оборонних і політичних питаннях номер один, який може допомогти Києву у вирішенні питання звільнення окупованих Росією територій.

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Про це новий посол України у США Оксана Маркарова розповіла Суспільному.

"Для нас ключове – це питання війни, анексованого Криму, звільнення незаконних територій Донецької і Луганської областей. Тож це питання захисту – все, що наш партнер може зробити для підтримки нашої позиції і стримування з одного боку агресора, але з іншого – мотивування його через інші механізми піти з нашої території", – розповідає дипломатка.

За її словами, нам потрібне постійне посилення санкцій, щоб ціна для агресора проти України ставала такою, щоб мотивувала його піти геть.

"Ані ситуація з Кримом, ані з Донбасом ніколи не повинна сприйматися, як "ок". Санкції повинні збільшуватися, розширюватися, бути всеосяжними. Друге – це розвиток нашої спроможності. Коли ми говоримо про військову допомогу зброєю – летальною, нелетальною, будь-якою іншою, – це не про передачу якихось катерів, а розбудову військової спроможності", – каже Маркарова.

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Торкнувшись питання пріоритетів в отриманні ВСУ протитанкових ракетні комплексів Javelin та захисту Чорноморського басейну посол розповіла:

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"Перше – все, що стосується оборони лінії зіткнення, де постійно гинуть наші військові. Друге – правильно, Чорноморський басейн. Ми не говоримо тільки про кораблі, тільки про системи захисту – це питання напрацювання загальної системи, яка включає в себе і управління, і тренінги, і безпосередньо роботу з нашими військовими, і, звичайно, техніку та її обслуговування".

Загалом це наближення нашої системи оборони до стандартів НАТО – воно й передбачає дуже багато цих питань, резюмувала Маркарова.

Сайт "Сьогодні" писав, що глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому Україну повинні пустити до НАТО. За його словами, наша країна на це заслуговує, оскільки стоїть на кордоні захисту Європи від російської агресії.

Також нагадаємо, Маркарова заявила, що Україна сподівається на підтримку США в якнайшвидшому просуванні до членства в НАТО.

Відео: Сьогодні
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США санкції санкції проти Росії окупація Криму Javelin Маркарова деоккупація Донбасу
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