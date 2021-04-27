Русский
$ 27,86
33,65
  1. Влада

Новий мирний план щодо Донбасу: Єрмак назвав головну умову Києва

27 квітня, 13:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Запропоновані Німеччиною і Францією кластери можуть дати конкретні терміни і дати виконання домовленостей щодо Донбасу

Мирний план Франції і Німеччини, т.зв. кластери, може стати основною дорожньою картою з виконання Мінських угод. Головна умова – не можуть бути проведені вибори в ОРДЛО, поки Україна не контролюватиме цю територію.

Реклама

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОПУ.

Він пояснив, що запропоновані кластери – це логічно розписані кроки, починаючи з пунктів по забезпеченню безпеки (відведення військ, розмінування і т.д.), і закінчуючи проведенням місцевих виборів.

"Якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися на дорожню карту", – сказав Єрмак.

Читайте також: Зміни Мінських угод – чому ініціативу Зеленського експерти вважають важливою

В тренді
Тимошенко змінила імідж. Оцініть нову зачіску "леді Ю" – фото
Реклама

У той же час глава ОПУ пояснив, що кластери не є спробою зміни послідовність виконання пунктів Мінських угод. Принципова позиція України – вибори не можуть відбутися, поки кордон не буде переданий під контроль українського уряду.

"Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в Мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться", – сказав керівник Офісу президента.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу – таку собі "дорожню карту" щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

А от в Кремлі заявляли, що нібито не знають, про що йдеться. Заступник глави Адміністрації президента РФ (куратор Кремля щодо України) Дмитро Козак називав новий мирний план фейком.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас мирний план Андрей Ермак

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зеленський доручив готувати зустріч з Путіним: в Кремлі відповіли (оновлено)
Зеленський доручив готувати зустріч з Путіним: в Кремлі відповіли (оновлено)Влада
Не збираюся розмовляти з терористами – Зеленський про переговори з
Не збираюся розмовляти з терористами – Зеленський про переговори з "ЛДНР"Влада
Тимошенко змінила імідж. Оцініть нову зачіску
Тимошенко змінила імідж. Оцініть нову зачіску "леді Ю" – фотоВлада
Усі говорять. Як Кива став кандидатом наук і чому наука опинилася
Усі говорять. Як Кива став кандидатом наук і чому наука опинилася "в ж**і"Влада
Тривожний сигнал: Кремль відреагував на пропозицію Зеленського про зміну Мінських угод
Тривожний сигнал: Кремль відреагував на пропозицію Зеленського про зміну Мінських угодРосія
Жалюгідне видовище – політологи різко висловилися про
Жалюгідне видовище – політологи різко висловилися про "наукову діяльність" КівиВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти