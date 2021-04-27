Новий мирний план щодо Донбасу: Єрмак назвав головну умову Києва

Запропоновані Німеччиною і Францією кластери можуть дати конкретні терміни і дати виконання домовленостей щодо Донбасу

Мирний план Франції і Німеччини, т.зв. кластери, може стати основною дорожньою картою з виконання Мінських угод. Головна умова – не можуть бути проведені вибори в ОРДЛО, поки Україна не контролюватиме цю територію.

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Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОПУ.

Він пояснив, що запропоновані кластери – це логічно розписані кроки, починаючи з пунктів по забезпеченню безпеки (відведення військ, розмінування і т.д.), і закінчуючи проведенням місцевих виборів.

"Якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися на дорожню карту", – сказав Єрмак.

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У той же час глава ОПУ пояснив, що кластери не є спробою зміни послідовність виконання пунктів Мінських угод. Принципова позиція України – вибори не можуть відбутися, поки кордон не буде переданий під контроль українського уряду.

"Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в Мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться", – сказав керівник Офісу президента.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу – таку собі "дорожню карту" щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

А от в Кремлі заявляли, що нібито не знають, про що йдеться. Заступник глави Адміністрації президента РФ (куратор Кремля щодо України) Дмитро Козак називав новий мирний план фейком.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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