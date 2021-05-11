Новий правопис залишається – рішення суду

У Мін'юсті підкреслили, що студенти і школярі можуть і далі готуватися до іспитів з правопису 2019 року

Апеляційний адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування нового правопису.

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Про це заявила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, йдеться на сторінці Мін'юсту в Facebook.

"Тобто, апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними", – зазначила Коломієць.

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Нагадаємо, у 2019 році 12-річна мешканка Херсона Юлія Піргас подала позов про скасування правопису. Аналогічний позов направила і ГО "Правова держава".

Після цього представник позивача, адвокат Дмитро Ільченко написав про рішення суду. Тоді в ході розгляду справи вирішили, що Кабмін діяв поза межами своєї компетенції і з порушенням законодавства.