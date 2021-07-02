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Носить дорогу білизну і любить відверті фото. Як виглядає нова дівчина Андрія Богдана

2 липня 2021 22:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Незважаючи на велику кількість фото в її Instagram, спільних фото з Богданом на її сторінці немає

Новою дівчиною екс-глави Офісу президента Андрія Богдана стала модель Карина Тищенко – вони зустрічаються вже близько трьох місяців.

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Про це пише "Страна" з посиланням на джерела.

Як повідомляється, дівчина живе в одному з елітних житлових комплексах Києва – "Новопечерські липки", що "є певним показником статусу".

У Instagram на дівчину підписані близько 50 тисяч осіб. В основному на її сторінці публікуються фото в нижній білизні або в дорогих закладах, а також часто дівчина публікує знімки з відпочинку. Однак з Андрієм Богданом спільних фото на її сторінці немає.

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До речі, Богдана з Тищенко вже помічали разом на заходах. Так, за інформацією ЗМІ, недавно в Антальї (Туреччина) пара відвідала показ мод Ocean fashion show, де були представлені українські бренди.

Як ми писали раніше, в літаку по поверненню в Україну пару помітили журналісти "Сьогодні". Ймовірно, він з дівчиною відпочивав в елітному турецькому готелі Maxx, а це – недешеве задоволення. Один з найбільш "недорогих" турів в готель, де передбачений VIP-сервіс для гостей, варто більше 460 тис. Грн за 10 днів (проживання в номері Suite).

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як колишній глава Офісу президента Андрій Богдан був помічений в Київському зоопарку, куди прийшов зі своєю собачкою подивитися на тварин. Але, як виявилося, не тільки помилуватися, а й помацати.

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