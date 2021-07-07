"Ніхто в Україні не очікував такого": Венедіктова про Медведчука, Януковича і "вічну" проблему

За минулі роки було втрачено багато часу, і головні підозрювані у справах Майдану втекли з України

Венедіктова обіцяє довести до кінця гучні справи. Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час візиту до Естонії поінформувала місцеві ЗМІ, як в Україні йде справа Медведчука, розслідування злочинів на Майдані в 2013-2014 роках, справа Януковича і назвала одну з головних проблем України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю естонській газеті Eesti Päevaleht.

Справа Медведчука всіх шокувала

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За її словами, в Україні відразу не всі повірили такому кроку прокуратури – оголосити про підозру куму Путіна. Однак у правоохоронців є для цього необхідні докази.

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

"Напевно, ніхто в Україні не припускав, що прокуратура зможе піти на такий крок ... І я вважаю, що у нас є хороші перспективи у суді. Я прекрасно розумію, що за цією справою уважно стежать, тому що він є впливовою людиною не тільки в Україні, а й у нашого північного сусіда. Тому ми повинні бути дуже точними у своїх кроках. Ми ще не завершили розслідування, тому поки рано говорити про деталі цієї справи, тому що вони потрібні у суді. Підозра заснована на статтях про державну зраду і розграбування державної власності в умовах війни".

"Справи Майдану" і вирок для Януковича

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Генпрокурор зазначила, що за минулі роки було втрачено багато часу, і головні підозрювані у "справах Майдану" зуміли різними способами залишити Україну.

Віктор Янукович / Фото: AFP

"Якщо говорити про "справи Евромайдану", то в основному вони стосуються людей, які в даний час знаходяться за межами України і їх дії будуть заочно розглянуті у суді. Ми хочемо в цьому році завершити розслідування основних "справ Майдану" і звернутися до суду. Ми дуже хочемо це зробити, а не просто поговорити. Судовий процес в Україні дуже довгий".

Венедіктова сподівається, що судовий процес проти колишнього президента-втікача Віктора Януковича зможе, нарешті, встановити істину.

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"До теперішнього часу апеляційний процес у справі колишнього президента Віктора Януковича завершився, і він був засуджений до 13 років позбавлення волі за події 2013-2014 років. І я думаю, що ми продовжимо і доб'ємося результатів".

Корупція – одна з головних бід України

Венедіктова порівняла рівень проблеми корупції з війною, але зазначила, що в Україні вже є кілька антикорупційних органів. Так, 95% розслідувань корупції проводиться поліцією, НАБУ займається тільки корупцією на вищому рівні, але ж вона існує у всіх сферах життєдіяльності.

Хабарництво – велика біда України / Фото: Pixabay

"Я хочу, щоб кожен громадянин України розумів, що він теж повинен боротися з корупцією ... У минулому році кількість засуджених за корупцію збільшилася, але суспільство очікує більшого. Але люди також змінили своє ставлення. Вони не дають хабарів. Якщо сім років тому поліції давали 50 гривень, щоб уникнути штрафу, то тепер цього вже немає. Люди платять штраф".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання реальної конфіскації корупційних активів.

Дивіться відео, як Венедіктова зібралася створити цифрову прокуратуру: