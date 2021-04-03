Ніякого перемир'я на Донбасі немає, не було і не планується – Резніков

Ніякого перемир'я на Донбасі немає і не планується.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ніякого перемир'я немає, не було і не планується. Треба говорити про режим припинення вогню, а це принципово різні речі.. В нас триває війна з 2014 року. Ніякого перемир'я жодного разу не було. Іноді є режими припинення вогню", – сказав Резніков.

Також він зазначив, що в Мінському форматі ніякі перемовини взагалі не ведуться, є лише консультації.

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