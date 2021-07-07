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Жодного діалогу з Путіним: президент Литви зробив заяву щодо Росії і Криму

7 липня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Науседа підтримав ідею Зеленського, що питання деокупації Криму повинно бути на порядку денному

Науседа проти діалогу з Путіним, поки він не припинить агресію. Колаж "Сьогодні"

Науседа проти діалогу з Путіним, поки він не припинить агресію. Колаж "Сьогодні"

Президент Литви Гітанас Науседа, який раніше називав Путіна вбивцею, заявив, що його країна не розмовлятиме з Росією, поки вона не припинить агресивну політику.

Про це він сказав під час виступу на Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, передає РБК-Україна.

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"Ми не можемо почати жодного діалогу з агресивним режимом, поки не бачимо жодних позитивних змін в його поведінці", – підкреслив литовський лідер.

Також він підтримав ідею Зеленського, що питання деокупації Криму повинно бути на порядку денному, передають Крим.Реаліі.

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"Росія продовжує окупацію і активно, агресивно втілює свій наратив. Також турбує постійна концентрація російських військ у Криму і біля кордону з Україною. Ми спостерігаємо за цими діями Росії і повинні утримувати свою позицію у цьому питанні", – сказав президент Литви.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Конференції у Вільнюсі зажадав від НАТО конкретики щодо членства нашої країни. А держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив п'ять основних реформ для України на шляху до Альянсу.

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