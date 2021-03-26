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Нікчемний указ Путіна: Кулеба обіцяє повернути українцям землю в Криму

26 березня, 12:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українцям потрібно обов'язково зберігати всіх документи про право власності на землю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нікчемним указ президента РФ Володимира Путінапро заборону українцям володіти землею в окупованому Криму. Після деокупації півострова право власності буде відновлено. Про це він сказав на брифінгу.

"Міністерство закордонних справ відразу зробило заяву стосовно цього нікчемного указу російського президента. Він є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною – давайте будемо відвертими – русифікацією Криму", – сказав він.

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Кулеба закликав українців зберігати всі документи про право власності на землю, в тому числі і ті, які видаються Росією.

"Що б не робила Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які були прийняті РФ за роки окупації, просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлено після відновлення суверенітету нашої держави у Криму", – заявив міністр.

Відзначимо, що мова йде про указ Путіна, яким він заборонив іноземним громадянам володіти землею в Криму. Під іноземцями господар Кремля мав на увазі і українців. Указ був виданий рік тому, а вступив в силу тільки 20 березня цього року. В ЄС теж відреагували на указ Путіна.

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земля Крим Володимир Путін Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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