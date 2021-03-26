Нікчемний указ Путіна: Кулеба обіцяє повернути українцям землю в Криму

Українцям потрібно обов'язково зберігати всіх документи про право власності на землю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нікчемним указ президента РФ Володимира Путінапро заборону українцям володіти землею в окупованому Криму. Після деокупації півострова право власності буде відновлено. Про це він сказав на брифінгу.

"Міністерство закордонних справ відразу зробило заяву стосовно цього нікчемного указу російського президента. Він є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною – давайте будемо відвертими – русифікацією Криму", – сказав він.

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Кулеба закликав українців зберігати всі документи про право власності на землю, в тому числі і ті, які видаються Росією.

"Що б не робила Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які були прийняті РФ за роки окупації, просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлено після відновлення суверенітету нашої держави у Криму", – заявив міністр.

Відзначимо, що мова йде про указ Путіна, яким він заборонив іноземним громадянам володіти землею в Криму. Під іноземцями господар Кремля мав на увазі і українців. Указ був виданий рік тому, а вступив в силу тільки 20 березня цього року. В ЄС теж відреагували на указ Путіна.

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