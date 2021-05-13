Невже сяде? Медведчук не зможе виплатити заставу в 300 мільйонів

У кума Путіна є сотні мільйонів гривень на рахунках, але він пояснив, чому не зможе ними скористатися

Народний депутат Віктор Медведчук прийшов у Пеячерскій районний суд Києва і заявив, що він не зможе виплатити за необхідності 300-мільйонної застави, але розраховує на допомогу друзів. Про це він сказав журналістам біля входу в суд.

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Він нагадав, що стосовно нього та його дружини були застосовані санкції РНБО.

"Заблоковано всі рахунки, з яких можна перераховувати, а також рахунки, з яких могли б надійти гроші для того, щоб забезпечити заставу. Так, є такі гроші, вони задекларовані у нашій сім'ї, але, на жаль, скористатися ними я не зможу", – сказав Медведчук.

Водночас він розраховує, що йому допоможуть друзі з грошима.

Напередодні в Офісі генпрокурора заявили, що проситимуть у суду арешт Медведчука з можливістю внесення застави в 300 мільйонів гривень.

Також стало відомо, що 40 народних депутатів звернулися до суду з заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

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Нагадаємо, 12 травня політик з'явився в Офіс генерального прокурора, де йому вручили копію підозри у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Читайте докладніше, в чому підозрюють Медведчука.