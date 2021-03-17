"Немає запасної планети": Зеленський розповів про небезпеку екологічної злочинності

У світі все більше відчуваються наслідки зміни клімату

Погіршення якості повітря, питної води, продуктів є актуальною проблемою, яка негативно впливає на тривалість життя і захворюваність.

Реклама

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони навколишнього середовища має бути одним з основних пріоритетів кримінальної політики.

Президент підкреслив, що населення України і світу все більше відчуває наслідки зміни клімату і зростання техногенного навантаження на навколишнє середовище. Також він нагадав про екологічне лихо через незаконного видобутку бурштину.

Вже реалізована низка кроків з легалізації видобутку і залучення до відповідальності незаконних видобувачів.

Реклама

Болючою темою залишається необхідність посилення охорони лісового фонду України. У 2019 глава держави підписав закон про заборону здійснення суцільних рубок на гірських схилах Карпатського регіону.

"Масштаби та суспільна небезпека екологічної злочинності вимагають від правоохоронних та інших державних органів роботи на 200 відсотків своїх можливостей. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля повинно бути одним із основних пріоритетів кримінальної політики", – підкреслив Зеленський.

Він нагадав про свої слова на Генеральній Асамблеї ООН про те, що у світу немає запасної планети.

"Вона (планета – Ред.) має бути квітучою, мальовничою, з прекрасними лісами, чистими морями, річками, озерами та чистим повітрям, яким на повні груди будуть дихати наступні покоління українців. А всі, хто заважає цьому – від злочинців до державних службовців, що їх прикривають, мають споглядати чисте українське небо через ґрати", – сказав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив з представниками Верховної Ради та Кабінету міністрів розгляд у парламенті законопроектів на виконання передвиборчої програми глави держави.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама