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"Немає часу думати про нього": Зеленський сказав, чого хоче від Путіна

20 травня, 14:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Український лідер чітко окреслив мету стосовно Росії і конкретно господаря Кремля

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський не дає характеристик своєму російському колезі Володимиру Путіну – його цікавлять лише переговори заради закінчення війни. Про це глава держави сказав на великій пресконференції.

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На запитання іноземного журналіста, що президент України думає про Путіна після їхньої першої зустрічі 2019 року і всього, що сталося між Україною і Росією за цей час, він відповів: "У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна".

"Я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. У мене проста позиція: якщо простими закликами, які ні до чого не приводять, ми будемо збільшувати ймовірність ескалації, я потім це собі не пробачу. Для мене пріоритет – закінчити війну, а потім поговоримо, що і про кого я думаю", – сказав Зеленський.

Зазначимо, на пресконференції Зеленський вже розповідав про можливу зустріч з Путіним. Він підтвердив, що розмова між Офісом президента і Кремлем йде.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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