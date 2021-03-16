"Немає сенсу вимагати": МЗС відповів на колонку WP про вимоги Байдена до Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українсько-американські відносини не можна зводити до однІєї розмови між лідерами держав, а президента Володимира Зеленського "неможливо звинуватити в нерішучості в боротьбі з корупцією, олігархами і російським впливом".

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Таким чином він прокоментував редакційну колонку американського видання Washington Post, передає "Українська правда".

У матеріалі йшлося про очікування президента США Джо Байдена від Володимира Зеленського, через які, як натякалось, у них досі не відбулася телефонна розмова.

"Після цілої низки нещодавніх рішень РНБО неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом. Лише за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити", - впевнений Кулеба.

Він додав, що сигнали, які надходять від американської сторони після зроблених кроків, "діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів".

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"Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, в колонці від 13 березня Washington Post висловило припущення, що Байден досі не подзвонив Зеленському в спробі спонукати його сильніше боротися з корупцією, реформувати судову сферу і "недвозначно порвати з Коломойським".

Ми також повідомляли, що 5 березня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього голови Дніпропетровської області.

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