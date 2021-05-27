Русский
$ 27,55
33,68
  1. Влада

Нардепа Киву помітили біля Офісу генпрокурора

27 травня, 19:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповіла Ірина Венедіктова, в Офісі генпрокурора депутати бувають дуже часто

Депутата Іллю Киву днями помітили у Офісу генерального прокурора, але прийшов він не до генпрокурора Ірини Венедиктової.

Реклама

Про це в ефірі "Україна 24" розповіла сама Венедіктова.

За її словами, в Офісі генпрокурора депутати бувають дуже часто.

"Ломилися тільки один раз, коли фракція одна до мене приходила рік тому .... Я завжди приймаю депутатів і спілкуюся", – розповіла генпрокурор.

В тренді
Жорсткий обмін думками і опір Росії: Подоляк прокоментував "нормандські переговори"
Михайло Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Венедіктова зазначила, що у своїх особистих справах до неї депутати вже не звертаються, а спроби були дуже давно.

Реклама

Раніше народний депутат Ілля Кива образився на слова радника голови МВС Володимира Мартиненка, що нібито заново доведеться захищати дисертацію, і обматюкав його.

Це викликало великий скандал і, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

З автоматом чи фотоапаратом: чи воював Протасевич за
З автоматом чи фотоапаратом: чи воював Протасевич за "Азов"Влада
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"Влада
Нині в Білорусі 1937 рік – що думають про Протасевича і Лукашенка емігранти з Мінська, які переїхали в Україну
Нині в Білорусі 1937 рік – що думають про Протасевича і Лукашенка емігранти з Мінська, які переїхали в УкраїнуУкраїна
"Не йому вирішувати": Лавров грубо відповів Кравчуку через БілорусьВлада
Справа про землю в Криму закрита: суд виніс несподіване рішення щодо Тупицького
Справа про землю в Криму закрита: суд виніс несподіване рішення щодо ТупицькогоВлада
Влада хоче пом'якшити карантин в Україні – що зміниться
Влада хоче пом'якшити карантин в Україні – що змінитьсяВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти