Нардепа Киву помітили біля Офісу генпрокурора

Як розповіла Ірина Венедіктова, в Офісі генпрокурора депутати бувають дуже часто

Депутата Іллю Киву днями помітили у Офісу генерального прокурора, але прийшов він не до генпрокурора Ірини Венедиктової.

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Про це в ефірі "Україна 24" розповіла сама Венедіктова.

За її словами, в Офісі генпрокурора депутати бувають дуже часто.

"Ломилися тільки один раз, коли фракція одна до мене приходила рік тому .... Я завжди приймаю депутатів і спілкуюся", – розповіла генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що у своїх особистих справах до неї депутати вже не звертаються, а спроби були дуже давно.

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Раніше народний депутат Ілля Кива образився на слова радника голови МВС Володимира Мартиненка, що нібито заново доведеться захищати дисертацію, і обматюкав його.

Це викликало великий скандал і, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки.