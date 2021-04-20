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Незрозуміло як поводиться: Лукашенко відповів Кравчуку

20 квітня, 14:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім часом Кравчук жорстко коментує ситуацію в Білорусі, пропонує перенести звідти переговори щодо Донбасу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав неприйнятними недавні різкі висловлювання першого президента України, голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука. Про це йшла мова під час його зустрічі з депутатом від "Слуги народу" Євгеном Шевченко.

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Як повідомляє пресслужба "президента" Білорусі, Лукашенко не бачить логіки у висловлюваннях Кравчука.

"Про вашого першого президента взагалі говорити не хочу. Людина незрозуміло як себе поводить, взагалі не знає мене практично (ну а Білорусь начебто для нього, радянської людини, не чужа), дозволяє собі подібні висловлювання. Не знаю, навіщо йому тільки це. В політиці ж дуже важливо: якщо щось робиш, то навіщо. Ось я не розумію, навіщо", – сказав Лукашенко.

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Нагадаємо, нещодавно Кравчук заявляв: "У Росії немає друзів – у неї або вороги, або холуї. Ось сьогодні ворог – Україна, а холуй – Білорусь. І це ж очевидно". Також він виступав за перенесення переговорів ТКГ з Мінська, зазначивши, що Білорусь – під каблуком Росії, треба Польща або нейтральна країна.

У свою чергу глава МЗС Білорусі Володимир Макей назвав жартом слова Кравчукапро перенесення ТКГ в Польщу.

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Білорусія леонід кравчук Олександр Лукашенко

Джерело: Сьогодні

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