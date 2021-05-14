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"Неодноразово зустрічався з Путіним": як в Росії відреагували на справу Медведчука

14 травня, 13:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кремль пильно стежить за тим, що відбувається, а Медведєв грубіянить Зеленському своїми порадами

Зустріч Медведчука і Путіна

Зустріч Медведчука і Путіна / Фото: kremlin.ru

Росія не збирається втручатися в справу нардепа Віктора Медведчука, але розраховує, що цей процес не є "полюванням на відьом" в Україні.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Кремль

Він нагадав, що Путін і Медведчук "знають один одного і неодноразово зустрічалися", тому в Кремлі пильно стежать за ситуацією.

"Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що не йдеться про політичне "полювання на відьом" і зачистку політичного поля з метою позбутися конкурентоспроможних політичних сил", – сказав Пєсков.

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Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв порадив президенту України Володимиру Зеленському займатися "вирішенням внутрішніх і зовнішніх проблем, а не влаштовувати полювання на відьом ... яке приречене на провал, особливо, якщо (Зеленському) хочеться залишитися в народній пам'яті не тільки актором комедійного серіалу".

Також він назвав звинувачення Медведчука у захопленні національних ресурсів України в Криму абсурдними, цинічно заявивши, що півострів вже не є українським.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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