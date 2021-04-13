Негатив у ЗМІ і зовнішній вплив: ОАСК знайшов винуватців своєї ліквідації

В Окружному адмінсуді Києва стверджують, що нову судову реформу намагаються нав'язати ззовні і вона "готується не в Україні", за підтримки грантових організацій

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відреагував на внесення президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про його ліквідацію, заявивши про негативне вивітлення його діяльності у ЗМІ та про іноземний вплив на судову реформу в Україні.

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Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті суду.

"Низький рівень довіри серед населення до судів передусім викликаний тим, що суди щоденно знаходяться під тиском негативної інформаційної компанії в засобах масової інформації", - стверджують у суді.

Там також заявили, що низький рейтинг довіри до ОАСК не може бути причиною для його ліквідації і навели як приклад інші інститути влади, зокрема Верховну Раду і Кабмін, з не менш низьким рейтингом, "які ніхто не ліквідує".

"Головною причиною, чому діяльність Окружного адміністративного суду міста Києва в новинах висвітлювалась негативно та критикувалась посадовими особами, було і залишається те, що в ОАСК є особливі повноваження, а саме – розгляд справ щодо центральних органів виконавчої влади", – впевнені в суді.

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Крім того, в ОАСК стверджують, що останні 7 років ініціативи реформування судової влади писалися не в Україні, а реформи проводилися за підтримки грантових організацій і нібито не відображають українських правових реалій.

"Нова судова реформа, яку наразі намагаються нав’язати Україні, аналогічно готується не в Україні. І вона спрямована не на створення незалежної судової влади в Україні, а для підпорядкування її антиконституційному зовнішньому управлінню", – йдеться в заяві.

Водночас, в ОАСК похвалилися своїми результатами – "винесених рішень на користь позивачів понад 70%" – і заявили, що продовжують роботу в штатному режимі і розглядають справи щодо пенсій, соцвиплат, оскарження рішень податкових органів та розпоряджень уряду.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку і ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створенні штучних перешкод у їхній роботі.

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