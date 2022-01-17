Не дарма ширилися чутки? Порошенко порадив Зеленському закінчувати з наркотиками

Порошенко вважає неадекватними дії Зеленського

Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у приміщенні Печерського суду Києва дав чинному президентові Володимиру Зеленському провокаційну пораду.

"Припиніть вживати наркотики. Тому що ваші дії абсолютно неадекватні", – сказав політик, коментуючи засідання суду.

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Порошенко та Зеленський вже якось здавали тест на наркотики

У квітні 2020 року тоді ще кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Причому лідер "Євросолідарності" здавав для аналізу ще сечу та волосся.

Володимир Зеленський

Петро Порошенко

За результатами тестів наркотичних речовин у обох не було виявлено.

Зеленський насправді щось вживає?

Андрій Богдан

Глава Офісу президента Володимира Зеленського у 2019-2020 роках Андрій Богдан в інтерв'ю Наташі Влащенко, яка прямо запитала, чи вживає глава держави наркотики, відповів, що поки він працював на Банковій, ніколи не бачив, щоб гарант щось вживав. Водночас Богдан зазначив, що все-таки є натяки на дивний стан Зеленського, згадавши про якісь фізіологічні зміни.

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Про наркотики Богдан говорить після 24-ї хвилини

У партії Зеленського нюхають кокаїн?

Світлана Крюкова

Заступниця головного редактора видання "Страна" Світлана Крюкова повідомила, що у Верховній Раді серед депутатів "Слуги народу" буяє наркоманія – нюхають кокаїн.

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"Є дилери, через яких встановили споживачів кокаїну. І найцікавіше, що цей кокаїн передається у білих конвертах, у яких видається якась доза", – розповіла вона в ефірі "Ток-шоу № 1".

У липні 2021 року народний депутат Олександр Юрченко у стані наркотичного сп'яніння скоїв ДТП у Львові. Політик заперечував, що він щось вживав і звинуватив у провокації людину, яка нібито на нього налетіла.

Цього ж місяця поліція зупинила депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Пізніше нардеп здав тести на наркотики, результат виявився негативний.

Ситуація з Порошенком