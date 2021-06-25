"Не за наш рахунок". Яценюк обурений ідеєю Меркель і Макрона про саміт з Путіним

Якщо дати Росії волю, вона воскресить СРСР, знову поневолить колишні радянські республіки і почне експансію на Захід, вважає глава "Народного фронту"

Те, що президент Росії Володимир Путін може припинити агресію проти України після актів доброї волі з боку Німеччини і Франції, які запропонували покликати його на саміт Євросоюзу, є ілюзією.

Реклама

Про це в своїй статті для американського видання The National Interest написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Москві не місце на самітах ЄС або Великої сімки. Путін не припинить свою агресію. Мінські домовленості не можуть принести мир Україні та Європі. І треба покласти край цим ілюзіям" , – пише він.

Яценюк вважає, що Берлін і Париж намагаються робити вигляд, ніби Росія є нормальною країною.

"Дві столиці запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт ЄС вперше з часу окупації Криму у 2014 році. Ця пропозиція, озвучена після самітів Групи Семи, НАТО, Сполучених Штатів і Європейського Союзу, а також першого закордонного турне Президента Байдена, викликає обурення українців", – підкреслив він.

Реклама

Яценюк зазначив, що Захід суперечить сам собі – одночасно і хоче вирішити "українське питання", і не хоче "провокувати або віддаляти Росію".

Він пропонує уявити, що було б, якби Росія не напала на Україну, Грузію, якби не розв'язала придністровський конфлікт в Молдові, а також якби не було демократичних революцій в Грузії, Україні та Білорусі.

Читайте також: Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та Німеччини

"Без цих могутніх національних рухів за незалежність і демократію, без сумніву, наші землі та нації були б окуповані оновленим Радянським Союзом, і історія XX століття повторилася б", – вважає Яценюк.

Це означає, що такий союз очолювався б подібним Путіну вихідцем з КДБ, в Україні не тільки зберігся б третій за величиною арсенал ядерної зброї в світі, але і з'явилося б і новітнє російське озброєння, орієнтоване на Захід.

Реклама

До того ж, Балтійські держави не здобули б незалежність, а Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія і Балканські країни не вступили б ані в ЄС, ані в НАТО. І в них відновлювалася б політична архітектура радянського типу.

"Була б тоді Європа безпечною? Безперечно, ні", – підкреслює Яценюк.

На цьому тлі він закликає Захід зробити все можливе і неможливе, щоб інтегрувати Україну та інші держави нашого регіону в Об'єднану Європу, а отже – в НАТО і ЄС.

"Сьогоднішній історичний момент вимагає повної підтримки членства України в НАТО. Захід не має права поставити Україну, Грузію, Молдову і в майбутньому – вільну Білорусь на паузу очікування. Ми заслуговуємо і вимагаємо більшого", – додав лідер "Народного фронту".

Читайте також: ЄС відмовився від саміту з Путіним – план Меркель і Макрона відхилили

Реклама

Він закликає Захід дати Україні можливість "пройти через невидимі бар'єри і хрестоматійні" відкриті двері ".

Яценюк звернув увагу на те, що прийнята Євросоюзом концепція "давати відсіч, стримувати і взаємодіяти" у відносинах Росією не спрацює, а в разі переговорів Кремль почне спроби розділяти і володарювати.

"Ми хочемо єдності Сполучених Штатів і Європи. Але не за наш рахунок. Це буде дуже дорого всім коштувати", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що на нещодавньому саміті ЄС Німеччина запропонувала відновити формат переговорів з Росією на найвищому рівні, який був перерваний після незаконної окупації Криму в 2014 році. Її підтримала Франція, а наступного дня послів двох країн в Україні викликали в МЗС.

Як країни ЄС сприйняли цю ідею, читайте: "Хто є хто. Реакція лідерів ЄС на пропозицію про саміт з Путіним".