"Не в зуби, а в око" – реакція соцмереж на конфлікт Шуфрича і Верещук

Сайт "Сьогодні" зібрав цікаві меми та коментарі українців про скандал у прямому ефірі

Ірина Верещук и Нестор Шуфрич. Фото: коллаж "Сьогодні"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук і її колега від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич посварилися в прямому ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24". Конфлікт виник після того, як депутат від ОТЗЖ попросив Верещук "не верещати".

У відповідь обурена Верещук зажадала від Шуфрича поводитися коректно і не обігравати її прізвище, а після ефіру пригрозила Шуфричу "дати в зуби", якщо він собі дозволить і надалі шпильки на її адресу.

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Інцидент викликав бурхливу реакцію користувачів соцмереж, багато з яких підтримували Верещук.

"Верещук волчара! Духом сильна", – написала Ніка Кікорія.

Українці також відзначили непристойну поведінку депутата ОПЗЖ.

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"Шуфрич – хам і маніпулятор", – підкреслила Лідія Васильєва.

Інтернет-користувачі також згадали, що Шуфрич раніше ставав жертвою нападів. "Як нудно ми живемо. У нас знокло почуття авантюризму. Ми перестали пи*дити Шуфрича", – написав Костянтин Лебідь.

Також українці писали, що Шуфричу слід регулярно "давати по зубах", а іноді і в око. "Не в зуби, а в праве око. Перевірено часом", – написав Володимир Бондар.

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"Якщо їх поставити в ринг, Верещук порве цього "немужчину" і всі їй аплодуватимуть" , – додав Роман Погребенник.

Користувачі також почали публікувати фото раніше побитого Шуфрича, а також меми з "грізною" Верещук і синцями на обличчі депутата ОПЗЖ.

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Водночас багато громадян відзначили, що депутатам слід займатися своїми обов'язками, а не влаштовувати публічні сварки.

"Знайшли що мусолити. Тарифи і ціни в країні їх не хвилюють? Справами б краще зайнялися", – написав Гліб Заблоцький.

"Зуби Шуфрича цікавлять народ України як торішній сніг. А ось за підвищення восени цін на опалення підігріває народ дати по зубах слугам", – зазначив Макар Титаренко.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому була суть конфлікту Ірини Верещук і Нестора Шуфрича, а також згадав найгучніші сварки політиків під час виступів на телебаченні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 5 грудня 2019 року "Слуги народу" побилися в Раді через жінку. Причиною конфлікту стала нардеп Ірина Верещук, а точніше, листування з нею у внутрішньофракційному чаті, де Лерос нібито образив її. За її словами, Бужанський просто заступився за неї і зажадав від Лероса вибачень.

Нагадаємо, перша бійка депутатів в Раді нового скликання трапилася 30 жовтня 2019 року. Тоді депутати посварилися через відмову створити постанову про створення ТСК щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.