Не впізнати після свят! Анна Скороход здивувала всіх у Раді новим образом

Депутат Верховної Ради Анна Скороход (група "За майбутнє") вперше після смерті свого нареченого – нардепа Антона Полякова розпустила волосся. Фото на своїй сторінці Facebook опублікував парламентський фотограф Ян Доброносов.
Сьогодні Скороход змінилася: зробила світліший тон і розпустила волосся, а образ вона підкреслила яскравим макіяжем.
Користувачі соцмереж відразу ж відреагували на зміну образу. Багатьом сподобалося, як зараз виглядає Ганна.
Далі по темі
"Траур закінчився", – написали у коментарі до фото.
А як виглядала Скороход раніше
До трагедії вона часто фарбувала губи та робила укладку.
Після того, що сталося, Анна почала носити траурний одяг і заплітала русяве волосся в колоски.
Головним іміджмейкером є Тимошенко
Моду на зачіски в парламенті задає лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка не проти поекспериментувати із зовнішністю.
Оскільки політики завжди на очах у суспільства, у парламенті доводиться змінювати образи.
Образи та імідж Тимошенко
- Юлія Тимошенко у 2016 році змінила свій знаменитий образ, який був її візитівкою – "коса". Політик прийшла до парламенту з розпущеним довгим волоссям та окулярах у темній оправі. Її новий імідж став майже такою ж новиною, що обговорюється, як і пристрасті навколо уряду. Після такої зміни політик стала експериментувати із зовнішністю та вбранням. Кожен її прихід на роботу привертає увагу як фотографів, так і громадськості.
- Ще одна зміна її образу сталася з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців.
- 3 листопада політик порадувала новим образом. Вона прийшла до Верховної Ради у білосніжній сукні, в якій вона нагадувала лікаря.
- Крім того, ми писали, що Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексглави МВС Арсена Авакова в соцмережі та опублікувала своє фото в касці.
- Також вона двома фотографіями висловила свою думку щодо піднятої Володимиром Зеленським тривоги щодо підготовки державного перевороту.