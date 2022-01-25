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Не впізнати після свят! Анна Скороход здивувала всіх у Раді новим образом

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 січня, 17:26
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Макіяж і зачіска дуже личить нардепу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Верховної Ради Анна Скороход (група "За майбутнє") вперше після смерті свого нареченого – нардепа Антона Полякова розпустила волосся. Фото на своїй сторінці Facebook опублікував парламентський фотограф Ян Доброносов.

Сьогодні Скороход змінилася: зробила світліший тон і розпустила волосся, а образ вона підкреслила яскравим макіяжем.

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Анна Скороход фото: Facebook.com/dobronosov.yan
Анна Скороход фото: Facebook.com/dobronosov.yan

Користувачі соцмереж відразу ж відреагували на зміну образу. Багатьом сподобалося, як зараз виглядає Ганна.

"Траур закінчився", – написали у коментарі до фото.

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А як виглядала Скороход раніше

До трагедії вона часто фарбувала губи та робила укладку.

Скорохід та Поляків

Після того, що сталося, Анна почала носити траурний одяг і заплітала русяве волосся в колоски.

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Головним іміджмейкером є Тимошенко

Моду на зачіски в парламенті задає лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка не проти поекспериментувати із зовнішністю.

Оскільки політики завжди на очах у суспільства, у парламенті доводиться змінювати образи.

Образи та імідж Тимошенко

  • Юлія Тимошенко у 2016 році змінила свій знаменитий образ, який був її візитівкою – "коса". Політик прийшла до парламенту з розпущеним довгим волоссям та окулярах у темній оправі. Її новий імідж став майже такою ж новиною, що обговорюється, як і пристрасті навколо уряду. Після такої зміни політик стала експериментувати із зовнішністю та вбранням. Кожен її прихід на роботу привертає увагу як фотографів, так і громадськості.
  • Ще одна зміна її образу сталася з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців.
  • 3 листопада політик порадувала новим образом. Вона прийшла до Верховної Ради у білосніжній сукні, в якій вона нагадувала лікаря.
  • Крім того, ми писали, що Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексглави МВС Арсена Авакова в соцмережі та опублікувала своє фото в касці.
  • Також вона двома фотографіями висловила свою думку щодо піднятої Володимиром Зеленським тривоги щодо підготовки державного перевороту.

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