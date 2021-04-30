Русский
$ 27,75
33,64
  1. Влада

Не тільки Тищенко: як депутати ігнорували карантин (фото)

30 квітня, 06:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Депутат від "Слуги народу" і глава комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Аристов також ігнорував карантинні обмеження

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко був не єдиним, хто порушував карантин в Києві, відвідуючи заклади, заходи в яких були заборонені владою.

Реклама

Як з'ясували журналісти "Схем", народний депутат від "Слуги народу" і глава комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов також ігнорував карантинні обмеження.

Він був помічений 8 квітня в ресторані "Адріатік", який розташований по вулиці Інститутській. Він був в компанії кількох осіб, водночас кухар та офіціант були без масок. Менш ніж за тиждень, 12 квітня, авто депутата Арістова знову помітили біля того ж закладу.

Однак персонал побачив знімальну групу і вже через кілька хвилин депутат Арістов покинув ресторан через кухню з пакетом в руках.

Цього разу депутат Арістов залишив ресторан через кухню з пакетом в руках

Реклама

Тоді ж був помічений і екс-голова Броварської районної держадміністрації Київської області Георгій Біркадзе.

Журналісти зафіксували, як із закладу вийшов Георгій Біркадзе – колишній голова Броварської районної держадміністрації Київської області

21 квітня через кухню зайшла президент громадської спілки "Фонд розвитку і інновацій ЖКГ" Євгенія Дубинська. Арістов покинув ресторан разом з нею.

З автівки вийшла жінка та зайшла до ресторану через кухню

У самий розпал локдауну в Києві 20 квітня в комплексі Koncha Zaspa Park ймовірно була зустріч "слуг народу".

В тренді
Онлайн-дискусія КБФ: унікальні шанси партнерства України і США
Реклама

Тоді було помічено авто депутата Анатолія Гунько. А одним з перших комплекс покинув депутат Київської обласної ради від "Слуги народу".

Крім того, тоді ж були помічені Андрій Кріпак, Вадим Геращенко зі своїм сином Микитою Геращенко, Артем Культенко, Наталія Гунько, Роман Буковський та інші.

Вадим Геращенко (ліворуч), депутат Київської облради від

Вадим і Микита Геращенко

Майже одразу звідти ж поїхала і BMW – номери автомобіля зареєстровані на депутатку від

Реклама

Наталія Гунько

За ними виїхав Mercedes S класу, яким користується народний депутат Артем Культенко – заступник керівника президентської фракції у ВР

Артем Культенко

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенко заходу в ресторані готелю Fairmont з'явилася в ніч на 19 квітня. Вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі буде
На Донбасі буде "різанина": Лавров пригрозив Україні через зміну "Мінська"Влада
Міфи і правда про СС
Міфи і правда про СС "Галичина" – що кожному важливо знати про парад вишиванок у Києві 28 квітняВлада
Шмигаль несподівано надіслав листа Саакашвілі. Що сталося
Шмигаль несподівано надіслав листа Саакашвілі. Що сталосяВлада
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихід
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихідВлада
Коболєва звільнили з
Коболєва звільнили з "Нафтогазу" (оновлено)Економіка
Блокада, війська біля кордонів і Донбас: про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі – думки експертів
Блокада, війська біля кордонів і Донбас: про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі – думки експертівВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти