Не тільки Тищенко: як депутати ігнорували карантин (фото)

Депутат від "Слуги народу" і глава комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Аристов також ігнорував карантинні обмеження

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко був не єдиним, хто порушував карантин в Києві, відвідуючи заклади, заходи в яких були заборонені владою.

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Як з'ясували журналісти "Схем", народний депутат від "Слуги народу" і глава комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов також ігнорував карантинні обмеження.

Він був помічений 8 квітня в ресторані "Адріатік", який розташований по вулиці Інститутській. Він був в компанії кількох осіб, водночас кухар та офіціант були без масок. Менш ніж за тиждень, 12 квітня, авто депутата Арістова знову помітили біля того ж закладу.

Однак персонал побачив знімальну групу і вже через кілька хвилин депутат Арістов покинув ресторан через кухню з пакетом в руках.

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Тоді ж був помічений і екс-голова Броварської районної держадміністрації Київської області Георгій Біркадзе.

21 квітня через кухню зайшла президент громадської спілки "Фонд розвитку і інновацій ЖКГ" Євгенія Дубинська. Арістов покинув ресторан разом з нею.

У самий розпал локдауну в Києві 20 квітня в комплексі Koncha Zaspa Park ймовірно була зустріч "слуг народу".

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Тоді було помічено авто депутата Анатолія Гунько. А одним з перших комплекс покинув депутат Київської обласної ради від "Слуги народу".

Крім того, тоді ж були помічені Андрій Кріпак, Вадим Геращенко зі своїм сином Микитою Геращенко, Артем Культенко, Наталія Гунько, Роман Буковський та інші.

Вадим і Микита Геращенко

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Наталія Гунько

Артем Культенко

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенко заходу в ресторані готелю Fairmont з'явилася в ніч на 19 квітня. Вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету.