Не лише Рудик – найгучніші скандали з подвійним громадянством та нардепами

Деякі нардепи впевнені, що зараз у Верховній Раді є близько 50 народних обранців, що мають кілька громадянств

Кіра Рудик, Андрій Аксьонов і Олександр Дубинський потрапляли в скандал із кількома паспортами. Колаж: "Сьогодні"

Нині в Україні законодавство декларує єдине громадянство, проте деякі депутати мають як подвійне, так і потрійне громадянство. На подвійне громадянство для депутатів і міністрів хочуть встановити обмеження, а подвійне громадянство з РФ хочуть взагалі заборонити.

За інформацією народного депутата і автора законопроєкту про подвійне громадянство Олега Дунди, нині у Верховній Раді є нардепи, які мають подвійне, потрійне – множинне громадянство. Їх він налічує близько 50. А тих, у кого є російське громадянство, – від 10 до 15 людей.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найгучніші скандали з декількома паспортами народних обранців.

Кіра Рудик – глава партії "Голос"

Глава партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі "Україна 24" не змогла відповісти на питання про американське громадянство – чи правда, що вона є також і громадянкою США.

Телеведуча Наталя Влащенко запитала, чи відповідає дійсності інформація ЗМІ про те, що у неї є американське громадянство.

"Я народилася в Україні і є українкою", – відповіла Рудик.

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Потім Влащенко ще двічі уточнила, що запитує у народної обраниці саме про американське громадянство, але Рудик відповіла: "Я ще раз вам повторю: я народилася в Україні, я є українкою".

До слова, те, що вона ухиляється від відповіді, може свідчити, що ймовірність наявності американського громадянства у Рудик вкрай висока.

Що відомо про зв'язки Рудик із США: її мати проживає у США – поїхала майже відразу після розпаду Радянського Союзу і розлучення з чоловіком. За інформацією деяких ЗМІ, у США нині проживає сестра Кіри Римма. У 2018 році Рудик навчалася в Стенфордському університеті за програмою жінок-лідерів. Також вона була членом ради директорів Американської торгово-промислової палати.

Андрій Аксьонов – народний депутат

У квітні 2021 року народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв заявив, що ще протягом виборчої кампанії СБУ повідомляла про російське громадянство Аксьонова в ЦВК, проте пізніше в Службі безпеки України не підтвердили російське громадянство Аксьонова.

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"Були опубліковані документи тощо. А тепер все? Бачили, бачили і втратили? Виходить, що СБУ і керівників Баканова з Банкової цілком влаштовує факт присутності у Верховній Раді громадянина країни-агресора, ще й у таких умовах? Служба безпеки України, ви там в своєму розумі взагалі?" – писав Ар'єв у себе в Facebook.

Однак кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов оприлюднив дані з сайту Федеральної податкової служби РФ про наявність у Андрія Аксьонова паспорта Росії.

Дубинський – нардеп від "Слуги народу"

У травні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський намагався отримати громадянство Румунії.

У розпорядженні журналістів з'явилися документи, які підтверджують, що в грудні 2017 року Олександр Дубинський подав заявку на отримання громадянства Румунії. Він надав копії іноземних і українського паспортів, свідоцтво про народження.

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Дубинський намагався отримати громадянство за спрощеною процедурою, якою можуть скористатися тільки люди з румунським корінням.