Не тільки COVID загрожує світу. Кулеба назвав Росію другої пандемією

Дії Росії проти інших країн можна порівняти з проблемою поширення коронавірусу

Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві головні проблеми для Заходу – це Росія і коронавірус. Про це він сказав на спільній пресконференції з главами МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу.

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За його словами, дії Росії можна порівняти з проблемою поширення пандемії.

"На мій погляд, є два великих тести для солідарності ЄС. Перший – це Росія, Росія кидає виклик солідарності ЄС весь час. Другий – це COVID-19. У переносному сенсі, їх обидва можна описати, як пандемію: політичну і у сфері охорони здоров'я", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав Путіна коронавірусом і розповів, яка проти нього потрібна вакцина. Україна разом із Заходом повинні сформувати потужний і болючий "колективний імунітет" проти агресора.

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