Не зміг пробити стіну. Степанов про відставку і проблеми з поставками вакцин

/ Фото: Укрінформ

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи свою відставку, заявив що його статусу не вистачало, щоб домовиться про постачання вакцин в Україні.

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Про це він сказав в ефірі програми "Хард з Влащенко" на "Україні 24".

"Коли Індія заборонила експорт вакцин, мене, як міністра не вистачає, щоб пробити цю стіну. Бракує мого рівня – вплинути на прем'єр-міністра Індії або віце-прем'єр-міністра", – сказав він.

За його словами, Україна отримує COVID-вакцини по двох каналах:

міжнародна програма COVAX, за яку відповідає головний санлікар Віктор Ляшко;

комерційні поставки.

"У всьому світі це незвичайний комерційний ринок вакцин. Цим займається вище керівництво держав. Технічну частину у мене проводив заступник Ігор Ващенко", – додав Максим Степанов.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Максима Степанова звільнили з посади через те, що він не зміг виконати всі поставлені перед ним завдання.

Перед новим міністром, за словами прем'єра, будуть стояти "дуже чіткі завдання і жорсткі дедлайни щодо тих речей, які поки не виконані міністерством".

У "Слугу народу" заявили, що новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

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