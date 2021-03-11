"Не рекомендував би Зеленському": Разумков про дострокові вибори і звільнення Шмигаля

На сьогоднішній день політичні сили навіть не готові до дострокових виборів

Спікер парламенту Дмитро Разумков запевняє, що підстав для розпуску Верховної Радиі дострокові виборів немає, і не радить це робити президенту Володимиру Зеленському. Також він оцінив вірогідність звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Про це політик розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Раду розженуть?

Разумков сумнівається, що на сьогоднішній день якась політична сила повномасштабно готова до виборчої кампанії.

"Юридичних підстав для "досрочки" немає, тому що Рада працює, Кабмін працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто підстав для розпуску немає ... Сказати, що якась із політичних сил представлених у парламенті, або які знаходяться поза його стінами, на 100% готова до виборчої кампанії – ні, думаю, що ні", – сказав спікер.

Він також відповів, чи варто президенту України розігнати парламент: "Якби ви поставили мені питання як політтехнолога, я б не рекомендував".

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Відставка Шмигаль

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Глава ВР вважає, що справа не в більш сильному новому прем'єр-міністрі, а в команді, яка оточує главу уряду. Він не вірить у звільнення Шмигаля.

"Критичної маси, яка б сьогодні у парламенті могла ініціювати цей процес, я поки не бачу ... Це завжди залежить від команди. Команда, яка навколо тебе працює. Короля завжди робить свита. Від прем'єр-міністра, звичайно, залежить багато, але не всі. Залежно від того, хто поруч, хто відповідає за той чи інший напрямок – дуже багато залежить", – сказав Разумков.

Звільнення Степанова

За його словами, навколо міністра охорони здоров'я піднявся шум багато в чому через вакцинацію.

"По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес (звільнення), до того ж ініціювали його давно. Я не думаю, що у найближчому майбутньому це питання буде розглянуто", – підкреслив спікер.

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