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Не пускаєте на роботу? Тупицький викликав під КСУ слідчих

19 січня, 13:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тупицький розповів, що робитиме, якщо його і далі не пускатимуть

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, якого не пустили сьогодні на роботу, викликав оперативників для розслідування інциденту.

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Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Він зазначив, що буде щодня приходити в КСУ, але якщо його не будуть пропускати, буде складати відповідні акти, писати заяви про недопуск на роботу. Глава КСУ також пояснив, що проти нього порушується.

"Доступ до робочого місця, перешкоджання діяльності моєї, як держслужбовця. Зловживання владою чиновниками охорони (УДО) та конкретними охоронцями, які не допускають до роботи", – сказав Тупицький.

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Суддя повідомив, що наразі слідчо-оперативна група проводить розслідування, яку він викликав, у зв'язку з його недопуском до суду. Тупицький розповів, хто його не пускає в КСУ.

"За вказівкою невідомо якого керівника дали команду не пускати. Я цього добиваюся з 8:30", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці від виконання обов'язків судді у зв'язку з кримінальним провадженням, в якому той фігурує. На це в Конституційному Суді заявили, що указ президента є неконституційним.

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КСУ Конституційний суд тупицкий

Джерело: Сьогодні

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