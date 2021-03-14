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Не минуло й доби. Дубінський більше не глава Київської організації "Слуги народу"

14 березня, 12:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Нардеп не може входити до Національної ради громад, вважають члени організації

Нардепа Олександра Дубинського, якого буквально вчора включили до керівного органу партії влади, усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".

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Про це йдеться на сайті "Слуги народу".

"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу", – йдеться в повідомленні.

Тому після зняття Дубінського з посади автоматично припиняються його повноваження як члена Національної ради громад, куди він вчора був затверджений.

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Новою головою Київської обласної організації партії став нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, в тому числі нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційних ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

Також нагадаємо, у грудні-2019 НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Дубінськогота інших депутатів від "Слуги народу" – Олександра Юрченка та Андрія Холодова – в зв'язку з пролобійованою в особистих інтересах поправкою, яка завдала шкоди як державному, так і місцевому бюджетам.

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нардеп слуга народа Александр Дубинский
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