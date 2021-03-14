Не минуло й доби. Дубінський більше не глава Київської організації "Слуги народу"

Нардеп не може входити до Національної ради громад, вважають члени організації

Нардепа Олександра Дубинського, якого буквально вчора включили до керівного органу партії влади, усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".

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Про це йдеться на сайті "Слуги народу".

"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу", – йдеться в повідомленні.

Тому після зняття Дубінського з посади автоматично припиняються його повноваження як члена Національної ради громад, куди він вчора був затверджений.

Новою головою Київської обласної організації партії став нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, в тому числі нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційних ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

Також нагадаємо, у грудні-2019 НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Дубінськогота інших депутатів від "Слуги народу" – Олександра Юрченка та Андрія Холодова – в зв'язку з пролобійованою в особистих інтересах поправкою, яка завдала шкоди як державному, так і місцевому бюджетам.

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