Русский
$ 27,85
33,65
  1. Політика

"Не треба оформлювати на дружин": Данілов пояснив введення санкций проти Оксани Марченко

19 лютого, 22:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В одному з інтерв'ю Віктор Медведчук заявив, що його дружина Оксана Марченко є фіктивним власником нафтопереробного заводу в РФ.

Реклама

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Є відео, на якому Медведчук робить заяву, що Марченко є фіктивним власником цієї компанії, а він безпосередньо відповідє, веде і займається цим бізнесом", – сказав Данілов.

В тренді
"Не треба оформлювати на дружин": Данілов пояснив введення санкций проти Оксани Марченко

За його словами, це відео Медведчук записав у 2018 році. Секретар РНБО зазначив, що якщо б Медведчук не оформлював завод на дружину, проти неї санкції не вводили би.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
"Як справи, півнику?". Гончаренко "потролив" пропагандиста СоловйоваВлада
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразі
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразіВлада
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний списокВлада
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
Зеленський провів екстрене засідання РНБО: про що йшлося
Зеленський провів екстрене засідання РНБО: про що йшлосяВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти