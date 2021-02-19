"Не треба оформлювати на дружин": Данілов пояснив введення санкций проти Оксани Марченко

В одному з інтерв'ю Віктор Медведчук заявив, що його дружина Оксана Марченко є фіктивним власником нафтопереробного заводу в РФ.
Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Є відео, на якому Медведчук робить заяву, що Марченко є фіктивним власником цієї компанії, а він безпосередньо відповідє, веде і займається цим бізнесом", – сказав Данілов.
За його словами, це відео Медведчук записав у 2018 році. Секретар РНБО зазначив, що якщо б Медведчук не оформлював завод на дружину, проти неї санкції не вводили би.
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