"Не міг дихати і вмирав": Ляшко описав, як його дістали з того світу

Олег Ляшко розповів про жахіття перенесеної хвороби

Олег Ляшко розповів, як хворів на коронавірус. Колаж: "Сьогодні"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у грудні тяжко перехворів на коронавірус — подробиці він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" .

"Ковід – це проблема, яку я відчув на собі. Можливо, ви звернули увагу – півтора місяці мене не було на ефірах. Тому що перед Новим роком, у свій день народження 3 грудня – я про це говорю вперше – я отримав позитивний тест на "корону" і три тижні хворів. Хвороба була важка. У мене було запалення легень, я півтора тижні був на кисневому апараті, не міг без кисню. Це дуже важка хвороба, при тому, що я вакцинований. У мене було дві вакцини від "корони", була навіть вакцина від пневмокока, від запалення легень. І ця зараза пробила це все", – сказав він.

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Ляшко розповів, що під час хвороби не міг нормально дихати.

Я хочу сказати, що коронавірус — це небезпечна, дуже підступна хвороба, яка вбиває. Я абсолютно здорова людина, я вакцинований, займаюся спортом. Цей коронавірус добив мої легені, я не міг дихати, я міг померти — мені потім лікарі сказали. Хочу подякувати лікарям, які мене лікували, і всім українським лікарям. Я на власних легенях, на своїй шкурі зрозумів, наскільки важливу роботу вони роблять", – поділився він.

Політик закликав українців берегти себе від захворювання та вакцинуватися.

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"Не розслабляйтеся, це не казки, коли ви не можете дихати, коли три тижні спите тільки на животі, тому що не можете по-іншому, коли пошкоджені легені і стоїть питання жити чи не жити... Це залежить не тільки від лікарів, але й від вашого імунітету, від перебігу хвороби, від підступності вірусу. Подумайте про своє здоров'я! – сказав Ляшко.

Хто ще з політиків захворів на COVID-19

/ Фото: Facebook Кличко

Днями стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус вже вдруге. Він самоізолювався і став лікуватися вдома. Вперше Кличко переніс коронавірус у жовтні 2020 року. Тоді почував себе добре, але все ж таки працював з дому.

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/ Фото: Facebook Кличко

Також повторно заразився коронавірусом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Це сталося на початку січня цього року. "Поки що самопочуття нормальне. Зробив тест тільки тому, що у доньки піднялася температура", — повідомив політик. Вперше він переніс "корону" у листопаді 2020 року.

У Верховній Раді вже досить багато нардепів перенесли ковід з початку пандемії.

Ситуація з коронавірусом в Україні