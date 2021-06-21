"Слуга народу" боротиметься с "вигаданим" коронавірусом в ПАСЕ

Народний депутат України Юрій Камельчук виступить від найбільшої європейської політичної сили на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.
"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP [Європейська народна партія – ред.] в дебатах на сесії ПАРЄ", – пише Камельчук.
Читайте також: Знову за своє: "Слуга народу" Камельчук лякає "смертельною вакцинацією"
Нардеп наголосив на необхідності "зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинкового".
Цікаво, що Юрій Камельчік є одним з найвідоміших українських COVID-хто заперечує. У грудні він публічно назвав COVID-19 вигаданої хворобою, і зізнався, що "не довіряє жодній вакцині в світі".
Ані такий дисонанс своєї позиції, ані що вплинуло на його точку зору, політик не став пояснювати.
Обговорення на тему "COVID-перепустки або сертифікати: захист основних прав і юридичні наслідки" відбудеться 22 червня в рамках літньої сесії ПАРЄ.
Однак це не перший скандал з Камельчуком. Раніше цього самого місяця він влаштував під Радою сварку через неправильне паркування дружини. Але пізніше він визнав свою неправоту і заплатив штраф.
Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дивіться у відеосюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус