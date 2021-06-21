Русский
$ 27,17
32,44
  1. Влада

"Слуга народу" боротиметься с "вигаданим" коронавірусом в ПАСЕ

21 червня 2021 16:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Юрій Камельчук похвалився, що виступатиме в Парламентській асамблеї Ради Європи – це значить, що він тепер вірить в COVID-19 і дієвість вакцин?

Народний депутат України Юрій Камельчук виступить від найбільшої європейської політичної сили на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Реклама

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP [Європейська народна партія – ред.] в дебатах на сесії ПАРЄ", – пише Камельчук.

Читайте також: Знову за своє: "Слуга народу" Камельчук лякає "смертельною вакцинацією"

Нардеп наголосив на необхідності "зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинкового".

Реклама

Цікаво, що Юрій Камельчік є одним з найвідоміших українських COVID-хто заперечує. У грудні він публічно назвав COVID-19 вигаданої хворобою, і зізнався, що "не довіряє жодній вакцині в світі".

Не пропусти!
Найганебніший матч в історії Австрії: як би Україні його не повторити
Вболівальники освистували футболістів обох команд

Ані такий дисонанс своєї позиції, ані що вплинуло на його точку зору, політик не став пояснювати.

Обговорення на тему "COVID-перепустки або сертифікати: захист основних прав і юридичні наслідки" відбудеться 22 червня в рамках літньої сесії ПАРЄ.

Однак це не перший скандал з Камельчуком. Раніше цього самого місяця він влаштував під Радою сварку через неправильне паркування дружини. Але пізніше він визнав свою неправоту і заплатив штраф.

Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Дивлячись йому в очі, виголосив присягу:
Дивлячись йому в очі, виголосив присягу: "Слуга народу" Вірастюк розповів, як поставився до вигуків "ганьба"Влада
Деяким депутатам я б не довіряв – Вірастюк про
Деяким депутатам я б не довіряв – Вірастюк про "Слугу народу"Влада
Фото дня. Зеленський зворушливо привітав свого батька
Фото дня. Зеленський зворушливо привітав свого батькаВлада
НАТО нічого не зробило для членства України в Альянсі – Кулеба
НАТО нічого не зробило для членства України в Альянсі – КулебаВлада
Проти Фірташа і Фукса ввели санкції, а Байден і Путін зустрілися в Женеві – політичні підсумки тижня
Проти Фірташа і Фукса ввели санкції, а Байден і Путін зустрілися в Женеві – політичні підсумки тижняВлада
Фігурантка справи Шеремета Дугарь відвідала ОП – на зустрічі був Єрмак
Фігурантка справи Шеремета Дугарь відвідала ОП – на зустрічі був ЄрмакВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти