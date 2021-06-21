"Слуга народу" боротиметься с "вигаданим" коронавірусом в ПАСЕ

Юрій Камельчук похвалився, що виступатиме в Парламентській асамблеї Ради Європи – це значить, що він тепер вірить в COVID-19 і дієвість вакцин?

Народний депутат України Юрій Камельчук виступить від найбільшої європейської політичної сили на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP [Європейська народна партія – ред.] в дебатах на сесії ПАРЄ", – пише Камельчук.

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Нардеп наголосив на необхідності "зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинкового".

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Цікаво, що Юрій Камельчік є одним з найвідоміших українських COVID-хто заперечує. У грудні він публічно назвав COVID-19 вигаданої хворобою, і зізнався, що "не довіряє жодній вакцині в світі".

Ані такий дисонанс своєї позиції, ані що вплинуло на його точку зору, політик не став пояснювати.

Обговорення на тему "COVID-перепустки або сертифікати: захист основних прав і юридичні наслідки" відбудеться 22 червня в рамках літньої сесії ПАРЄ.

Однак це не перший скандал з Камельчуком. Раніше цього самого місяця він влаштував під Радою сварку через неправильне паркування дружини. Але пізніше він визнав свою неправоту і заплатив штраф.

Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дивіться у відеосюжеті:

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