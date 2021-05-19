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Призначення Ляшка главою МОЗ. Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру

19 травня, 16:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Члени комітету з питань охорони здоров'я пропонують Раді підтримати кандидатуру Ляшка

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

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Таке рішення було прийнято на засіданні комітету.

"Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", – сказав глава комітету Михайло Радуцький.

За це проголосували 13 членів комітету.

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Нагадаємо, напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що основними викликами для нового міністрастануть "прискорення і налагоджений процес вакцинації населення, введення паспорта вакцинації, вирішення нагальних питань медичної системи і введення страхової медицини".

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. "Сьогодні" розбиралися, хто займе їхнє місце в Кабміні.

Відео: Сьогодні

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