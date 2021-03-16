Призначення директорів НАБУ та ДБР: Рада направила законопроєкт до КСУ

Депутати пропонують дати президенту право призначати глав НАБУ і ДБР, але за згодою Ради

Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроєкт № 5133 для перевірки на відповідність Конституції щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Реклама

"За" таке рішення проголосували 267 нардепів.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 85 Конституції, встановивши, що для призначення або звільнення президентом директорів НБАУ або ДБР (після конкурсного відбору) потрібно буде обов'язково схвалення Верховної Ради.

Статтю 106 Конституції депутати пропонують доповнити положенням, яке наділяє главу держави правом призначати директора НАБУ або ДБР, відібраного на конкурсі, або звільняти його, за згодою Верховної Ради. На цей момент у повноваженнях президента немає пункту про призначення керівників вище зазначених органів.

Реклама

Нагадаємо, у серпні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ від 2015 року президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Незважаючи на це Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означала припинення його повноважень.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама