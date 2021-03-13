Ґвалтівників дітей саджатимуть на 15 років – новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за сексуальне насильство та експлуатацію над дітьми. Він передбачає впровадження в українське законодавство Лансаротської конвенції.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

Закон змінює поняття "статевий злочин" з неповнолітніми. Тепер воно буде означати "вчинення дій злочинного характеру", якщо дитина або підліток став свідком таких дій.

Злочинці, які організували подібне видовище за участю неповнолітньої особи, можуть розраховувати на покарання від 5 до 7 років позбавлення волі. За відвідування таких заходів – від 3 до 6 років ув'язнення, а за втягнення дитини – від 7 до 10 років. У разі змови групи осіб – до 15 років.

Закон закріплює в законодавстві поняття "дитяча порнографія". За виготовлення та розповсюдження буде загрожувати покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, а в разі повторення злочину або вчинення його групою осіб – до 15 років в'язниці. За отримання дитячої порнографії загрожуватиме арешт від 3 до 6 місяців, а також можливе обмеження або позбавлення волі до 3 років,

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Якщо зловмисник спробує залучити дитину до виготовлення порнографічних продуктів, то йому загрожуватиме від 2 до 5 років позбавлення волі. Якщо це не перший такий випадок, то покарання передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

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Також закон буде карати пропозицію зустрічі з метою здійснення будь-яких розпусних дій стосовно дітей. За подібний злочин загрожує позбавлення волі до 3 років.

Крім того, після цього закону, суд зобов'язаний в першу чергу розглядати справи про сексуальне насильство над неповнолітніми, а слідство повинно невідкладно розслідувати всі випадки.

Раніше ми повідомляли, що 11 березня правоохоронці знайшли труп 7-річної дівчинки Марії Борисової. Дитина зникла в селі Щасливе в Херсонській області. Її шукали чотири дні.

Тіло семирічної дівчинки знайшли в мішку, в недобудованій господарській будівлі під час повторного огляду. Правоохоронці вважають, що його могли туди перенести вночі або рано вранці, вже після огляду.

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