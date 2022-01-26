Нарвалися на санкції: як Собчак із чоловіком постраждали у відпустці через НАТО – відео

Режисер домалював прапор РФ на графіті про "американську воєнщину"

Чоловік Ксенії Собчак Костянтин Богомолов "відзначився" на графіті в Аргентині. Колаж "Сьогодні"

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак та її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, "відзначилися" під час своєї поїздки до Аргентини. У Instagram Собчак з'явилося відео, на якому Богомолов розмальовує напис "F*ck NATO" на стіні кольору російського прапора.

Також режисер залишив автограф чорною фарбою під написом російською мовою "Геть американську воєнщину".

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Телеведуча за кадром зі сміхом соромить чоловіка:

"Костянтине Юрійовичу, ось приїдуть до Аргентини російські туристи, будуть їм показувати цей напис і говорити: "Це – Костянтин Богомолов". Вам не соромно?" – каже вона.

У підписі до посту Собчак зазначила, що в Аргентині, до речі, багато графіті про "ненависний американський капіталізм".

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"Тож "вписалися у ландшафт", – підсумувала вона.

Реакція соцмережі

Більшість коментаторів засудили поведінку Собчак та Богомолова. У коментарях під відео багато підписників написали, що не чекали подібного від пари. "Це має бути смішно?", "Дивно від вас таке побачити", "Що щодо російської воєнщини?" – пишуть підписники. Не один коментар говорив про те, що

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Президент Федерації фітнес-аеробіки Росії Ольга Слуцкер зазначила, що пара може після своєї витівки позбутися візи США.

Що відомо про пару

Ксенія Собчак та Костянтин Богомолов є одне в одного другим подружжям. Собчак раніше була одружена з актором Максимом Віторганом, а Богомолов був одружений з актрисою Дар'єю Морозою.

Весілля пари було епатажним – подружжя приїхало на реєстрацію шлюбу в катафалку, після реєстрації та вінчання влаштували вечірку в готичному стилі, а Собчак шокувало гостей відвертим танцем у чорному боді та червоній підв'язці. Батьки Богомолова після цього виступу нареченої покинули весілля.

Раніше Собчак публікувала в Instagram відео з Костянтином Богомоловим, де він називає дружину дурою і лає за те, що вона не пішла на світську вечірку. "Що значить ти працювала? Оце, ***, і є твоя робота! Ідіотко, тебе все забудуть скоро, дурепо, якщо ти не ходитимеш туди! Я подивився "сторіс", там усі були, всі. Дура!" – говорив Ксенії чоловік.