Порушення карантину. Конституційний суд займеться справою Зеленського

Президент порушив карантинні обмеження, коли відвідав кафе в Хмельницькому, його справа КСУ розглядає з вересня 2020

Конституційний суд України на цьому тижні продовжить розгляд справи про порушення президентом Володимиром Зеленським карантину при відвідуванні кафе в Хмельницькому.

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Про це в Telegram повідомила представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"Цього тижня Конституційний Суд відповідно до оприлюдненого порядку денного продовжить розгляд ... щодо питання про можливість притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень", – написала вона.

Ольга Совгиря уточнила, що це подання знаходиться на розгляді КСУ з вересня 2020 року.

Нагадаємо, 3 червня 2020 року президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Хмельницького прогулявся центром міста і зайшов в місцеве кафе, де випив кави.

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/ Фото: president.gov.ua

На той момент ще не дозволялося закладам громадського харчування приймати відвідувача в приміщенні. Крім того, в кафе дозволялося за одним столом не більше чотирьох людей, а із Зеленським їх було більше.

Всі, хто були з президентом в кафе заплатили штраф в розмірі 17 тисяч грн. Зеленський також погодився заплатити, якщо йому випишуть штраф.