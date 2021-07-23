Нардеп від "Слуги народу" сфотографувався перед Капітолієм в пляжних шльопанцях і з прапором в руках (фото)

Політик зробив фото під час робочої поїздки перед Капітолієм у невідповідному одязі

Андрій Клочко в США. Колаж: "Сьогодні"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко під час робочого візиту до Вашингтону (США) сфотографувався перед Капітолієм в пляжних шльопанцях, але з українським прапором в руках.

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Відповідне фото він розмістив на своїй сторінці в Facebook, правда, трохи пізніше видалив його.

На фото нардеп постав в неформальному образі: у спортивних шортах, футболці та, що найбільше здивувало користувачів Мережі, в пляжних капцях. Як помітили деякі ЗМІ, "головними" в образі Клочко були не вони, а годинник за 7,6 тисячі доларів (OMEGA City Editions Co-Axial Master Chronometer).

Андрій Клочко прибув з колегами в США 19 липня, щоб ознайомитися з процедурами законотворчої діяльності в США та налагодити партнерські відносини з колегами.

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