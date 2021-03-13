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Нардеп Куницький став "героєм парковки": машину "слуги народу" евакуювали (фото)

13 березня, 20:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Забирати свою машину "слузі народу" доведеться вже зі штрафмайданчика

Слідом за нардепом Давидом Арахамією, якого напередодні застали за порушенням правил дорожнього руху, патрульні покарали його однопартійця зі "Слуги народу" Олександра Куницького.

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Як повідомляє dtp.kiev.ua, 13 березня автомобіль народного обранця евакуювали на штрафмайданчик.

Парламентарій припаркувався в недозволеному місці, а на зауваження патрульних "махнув рукою, сказав, йому можна, і пішов".

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Вірогідно, народний обранець приїхав на з'їзд своїх колег з фракції, який проходив у столичному виставковому центрі "Парковий".

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Як видно на фото з місця подій, інцидент завершився тим, що евакуатор відвіз Nissan "слуги народу" на штрафмайданчик.

Цікаво ще й те, що Куницький відомий як відеоблогер ZPSanek – в YouTube він прославився "війною" з неправомірними діями дорожніх патрульних.

Фото: Київ паркувальний
Фото: Київ паркувальний
Фото: Київ паркувальний

А 2019 року "героєм парковки" став інший депутат – "слуга народу" Юрій Корявченков. колишній "кварталівець" кинув свою білу Toyota Prado посеред вулиці в Одесі.

Нагадаємо, що цього самого місяця інший нардеп від цієї ж партії Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Jeep – водія і пасажира машини госпіталізували.

Відео: Сьогодні

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ПДР штрафмайданчик герой парковки дорожній рух слуга народа Давид Арахамия
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