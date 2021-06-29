Нардеп Ганна Скороход прийшла в Раду в піджаку з дивним зображенням (фото)

Народний депутат з депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход здивувала своїм новим убранням – вона прийшла на сьогоднішнє засідання парламенту в піджаку, на якому зображено пазл Верховної Ради, що розвалюється.
Відповідне фото опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов.
Народна обраниця продовжує "модні покази" в Раді. На її піджак зі спини нанесено зображення Верховної Ради у вигляді пазла. Все б нічого, але Скороход вирішила показати, що розвалюється парламент, давши привід для роздумів.
Відзначимо, що це вже не перший раз нардепка "зазіхає" на Верховну Раду. У травні вона вирядилася в червоний піджак, а на спині був зображений вогнедишний дракон, який своїм полум'ям спалює будівлю парламенту.
Тим часом у Верховній Раді побилися "слуги народу" Тищенко та Куницький. Як повідомляли новини "Сьогодні", сутичка сталася у парламентській їдальні. Стала відома і причина їхньої сутички.