Нардеп Ганна Скороход прийшла в Раду в піджаку з дивним зображенням (фото)

Депутатка вже не вперше відзначилася стильною витівкою – і кожен раз на її одязі зображений апокаліпсис для парламенту

Народний депутат з депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход здивувала своїм новим убранням – вона прийшла на сьогоднішнє засідання парламенту в піджаку, на якому зображено пазл Верховної Ради, що розвалюється.

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Відповідне фото опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Народна обраниця продовжує "модні покази" в Раді. На її піджак зі спини нанесено зображення Верховної Ради у вигляді пазла. Все б нічого, але Скороход вирішила показати, що розвалюється парламент, давши привід для роздумів.

Скороход передрікає розпад Ради? Фото: Ян Доброносов

Відзначимо, що це вже не перший раз нардепка "зазіхає" на Верховну Раду. У травні вона вирядилася в червоний піджак, а на спині був зображений вогнедишний дракон, який своїм полум'ям спалює будівлю парламенту.

Теж Скороход, але на цей раз з драконом. Фото: "Букви"

Тим часом у Верховній Раді побилися "слуги народу" Тищенко та Куницький. Як повідомляли новини "Сьогодні", сутичка сталася у парламентській їдальні. Стала відома і причина їхньої сутички.