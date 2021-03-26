НАЗК склало ще один протокол на Тупицького через ситуацію з ДБР

Відсторонений голова КСУ ніяк не вгамується і продовжує впливати на роботу суду

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков виписав черговий протоколстосовно голови Конституційного Суду Олександра Тупицького через ситуацію з Державним бюро розслідувань (ДБР).

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Протокол складено через неповідомлення Тупицьким про наявність реального конфлікту інтересів.

"Олександр Тупицький не повідомила КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі направлення в суд звернення ДБР про скоєння ним же дисциплінарного проступку. Тупицький скасував розпорядження про засідання, на якому мало розглядатися це звернення;, – пояснив Новіков.

У чому суть порушення Тупицького

9 березня у КСУ надійшло звернення ДБР про вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку – мова про скликання зборів суддів КСУ, хоча він був відсторонений від виконання обов'язків указом президента.

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У свою чергу заступник глави КСУ Сергій Головатий, який тимчасово виконує обов'язки Тупицького, скликав спеціальне пленарне засідання для направлення звернення ДБР на розгляд Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ.

А ось Тупицький, незважаючи на своє відсторонення, незаконно видав розпорядження про скасування скликання Головатим спеціального засідання і призначив його на іншу дату. Маючи реальний конфлікт інтересів, Тупицький не сповістив про це суд.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Верховний суд відмовив у відкритті провадження за позовом голови КС Тупицького до президента.

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