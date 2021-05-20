Податківець Любченко став новим міністром економіки: що про нього відомо

Ігор Петрашко був звільнений парламентом – тепер його місце зайняв голова Державної податкової служби

Олексій Любченко. Фото: facebook.com/TaxUkraine

Після звільнення Ігоря Петрашка Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єром – міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Відповідну постанову підтримали 293 народних депутати.

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Проти були всього два нардепи, утрималися – 60, не голосували – 22.

Після голосування Любченко склав присягу на вірність українському народові.

Хто такий Олексій Любченко

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Народився 21 вересня 1971 року в селі Орловець Городищенського району Черкаської області. Випускник Київського національного економічного університету. Спеціальність – "економічне і соціальне планування". Має ступінь кандидата економічних наук, вільно володіє німецькою мовою.

На держслужбі зайнятий з 1994 року. Спершу працював у міській раді міста Сміла, а потім – в Черкаській облдержадміністрації.

У 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації Кіровоградської області.

2003 року очолив Черкаську обласну податкову.

У 2009-2011 роках працював заступником голови Державної податкової адміністрації.

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З 2014 по 2015 рік Любченко був радником голови Державної фіскальної служби.

2015 року подавав свою кандидатуру на конкурс на посаду голови Фіскальної служби України, але програв Роману Насірову.

2015 року обіймав посаду віцепрезидента ПАТ "Украгрохімхолдинг", який виробляє мінеральні добрива і входить до черкаської зернової компанії "Хорс".

У квітні 2020-го очолив Державну податкову службу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні народний депутат, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що влада не планувала міняти Петрашка.

Відео: Сьогодні