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Чи накриє локдаун всю Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

19 березня, 17:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Також українці зможуть побачити в прямому ефірі ексклюзивний репортаж з операційної з трансплантації органів

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять локдауни в містах України, і кому ще "світить" жорсткий карантин.

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В ефірі програми буде показаний ексклюзивний репортаж з операційної. Трансплантація донорських органів в ефірі. Політики і експерти з'ясують, чи готові українці до донорства.

Крім того, ми дізнаємося, яких наслідків чекати після заяви президента США Джо Байдена про "вбивцю Путіна".

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Гостями студії стануть:

  • Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ;
  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я;
  • Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;
  • Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, лікар медичних наук;
  • Владислав Закордонець, завідувач відділенням трансплантації нирки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова;
  • Тарас Гуров, завідувач відділенням хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;
  • Ігор Русанов, завідувач відділенням трансплантації і ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;
  • Оксана Дмитрієва, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань здоров'я нації;
  • Ірина Заславець, голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor";
  • Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації чотирьом людям;
  • Сергій Ганзя, чекає трансплантації легенів,
  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Андрій Садовий, мер Львова;
  • Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
  • Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгового центру.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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трансплантація свобода слова Свобода слова Савіка Шустера локдаун

Джерело: Сьогодні

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