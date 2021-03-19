Чи накриє локдаун всю Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять локдауни в містах України, і кому ще "світить" жорсткий карантин.
В ефірі програми буде показаний ексклюзивний репортаж з операційної. Трансплантація донорських органів в ефірі. Політики і експерти з'ясують, чи готові українці до донорства.
Крім того, ми дізнаємося, яких наслідків чекати після заяви президента США Джо Байдена про "вбивцю Путіна".
Гостями студії стануть:
- Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ;
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я;
- Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;
- Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, лікар медичних наук;
- Владислав Закордонець, завідувач відділенням трансплантації нирки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова;
- Тарас Гуров, завідувач відділенням хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;
- Ігор Русанов, завідувач відділенням трансплантації і ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;
- Оксана Дмитрієва, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань здоров'я нації;
- Ірина Заславець, голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor";
- Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації чотирьом людям;
- Сергій Ганзя, чекає трансплантації легенів,
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Андрій Садовий, мер Львова;
- Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
- Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгового центру.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк