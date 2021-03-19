Чи накриє локдаун всю Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

Також українці зможуть побачити в прямому ефірі ексклюзивний репортаж з операційної з трансплантації органів

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять локдауни в містах України, і кому ще "світить" жорсткий карантин.

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В ефірі програми буде показаний ексклюзивний репортаж з операційної. Трансплантація донорських органів в ефірі. Політики і експерти з'ясують, чи готові українці до донорства.

Крім того, ми дізнаємося, яких наслідків чекати після заяви президента США Джо Байдена про "вбивцю Путіна".

Гостями студії стануть:

Арсен Аваков , міністр внутрішніх справ;

, міністр внутрішніх справ; Максим Степанов , міністр охорони здоров'я;

, міністр охорони здоров'я; Борис Тодуров , заслужений лікар України, директор Інституту серця;

, заслужений лікар України, директор Інституту серця; Сергій Дубров , президент Асоціації анестезіологів України, лікар медичних наук;

, президент Асоціації анестезіологів України, лікар медичних наук; Владислав Закордонець , завідувач відділенням трансплантації нирки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова;

, завідувач відділенням трансплантації нирки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова; Тарас Гуров , завідувач відділенням хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;

, завідувач відділенням хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії; Ігор Русанов , завідувач відділенням трансплантації і ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;

, завідувач відділенням трансплантації і ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук; Оксана Дмитрієва , народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань здоров'я нації;

, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань здоров'я нації; Ірина Заславець , голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor";

, голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor"; Любомир Миколишин , віддав органи мами для трансплантації чотирьом людям;

, віддав органи мами для трансплантації чотирьом людям; Сергій Ганзя , чекає трансплантації легенів,

, чекає трансплантації легенів, Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Андрій Садовий , мер Львова;

, мер Львова; Ігор Терехов , в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради; Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгового центру.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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