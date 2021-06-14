Нафталі Беннет став прем'єр-міністром Ізраїлю – що про нього відомо і чого чекати Україні

У неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю поклав край 12-річному правлінню Беньяміна Нетаньягу, затвердивши новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет. Сайт "Сьогодні" з'ясував, хто такий новий голова уряду і чого варто чекати Україні від його призначення.

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Кабінет міністрів Беннета сформований у коаліції з центристською партією та її лідером Яіром Лапідом. Сторони уклали угоду, за умовами якої, Беннет буде прем'єр-міністром протягом двох років, а потім поступиться цим місцем Лапіду на два роки, до нових парламентських виборів.

Нетаньягу не здається

Беньямін Нетаньяху, який керував Ізраїлем рекордні п'ять термінів, з обуренням відреагував на свою відставку і призначення нового прем'єра. Виступаючи в Кнесеті, політик назвав Беннета "фейковий правим" і звинуватив у зраді правого політичного курсу учасників через угоду з лівоцентристами.

"Я поведу вас проти цього небезпечного лівого уряду, і, з Божою поміччю, ми скоро їх скинемо" , – пообіцяв Нетаньягу своїм виборцям.

У новому кабінеті Нетаньягу стане лідером правої опозиційної партії "Лікуд". Ця партія все ще найпопулярніша в країні, але з кожним разом набирає все менше місць у парламенті.

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Нагадаємо також, що в Ізраїлі триває процес у справі Нетаньягу, якого звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Сам ізраїльський експрем'єр категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу, називаючи суд політично мотивованим "полюванням на відьом".

Біньямін Нетаньяху і Нафталі Беннет. Фото: Reuters

НОВИЙ ПРЕМ'ЄР

Нафталі Беннет – 49-річний ізраїльський політик, засновник партії "Ха-Ямін ха-Хадаш" і руху "Мій Ізраїль". До того, як почав займатися політикою був підприємцем і директором стартапів.

Беннета часто називають ультранаціоналістом, але сам він вважає себе більш правим, ніж Беньямін Нетаньягу. До слова, Беннета раніше вважали протеже Нетаньягу: в 2006-2008 роках він був головою його апарату. Але потім вони посварилися, Беннет вийшов з "Лікуду", партії Нетаньягу, вступив у праву партію "Єврейський будинок" і в 2013 році провів її до парламенту.

Пізніше Беннет обіймав міністерські посади в різних складах уряду до 2019 року. Потім його нинішня партія "Ха-Ямін ха-Хадаш" провалилася на чергових виборах Кнесету, але вже на наступних позачергових виборах Беннет повернувся до парламенту.

Нафталі Беннет. Фото: facebook.com/NaftaliBennett

Чого чекати Україні

Президент України Володимир Зеленський привітав новопризначеного прем'єр-міністра Ізраїлю. "Вітаю Нафталі Беннета з призначенням на посаду прем'єр-міністра держави Ізраїль", – написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.

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Президент наголосив, що "Україна завжди відчувала підтримку Ізраїлю" і висловив надію, що двостороннє партнерство країн буде зміцнюватися в ім'я процвітання двох народів.

За словами почесного консула держави Ізраїль в Західному регіоні України Олега Вишнякова, з призначенням Беннета, наша країна може сподіватися на те, що відносини з Ізраїлем залишаться такими ж хорошими, як і були.

"Відповідальними за відносини з Україною залишилися ті ж люди, що і за минулого прем'єра. Зокрема, Зєев Елькін", – говорить нам Вишняков.

Зазначимо, що Елькін народився у Харкові. Був заступником міністра закордонних справ Ізраїлю, а в уряді Беннета отримав відразу три посади – міністр будівництва, міністр у справах Єрусалима і спадщини, а також міністр зі зв'язків між урядом і Кнесетом.

Як зазначив Вишняков, він особисто знайомий з Елькіним і Беннетом і впевнений, що відносини з нашою країною, щонайменше, не погіршаться. А можливо і стануть кращими.

"Україна завжди підтримувала Ізраїль, а Ізраїль допомагав Україні. Будемо працювати над розвитком ще більш тісних, партнерських, дружніх відносин між нашими країнами", – говорить Вишняков.

Нафталі Беннет і Олег Вишняков. Фото: facebook.com/il.consul.israel

Згоден з Вишняковим і директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський. На його думку, хороші відносини України з Ізраїлем залишаться такими найближчим часом.

"Призначення Беннета не буде перешкодою, а скоріше навіть навпаки – розвитком відносин. Радує той факт, що Елькін, який є двигуном ізраїльсько-українських відносин, отримав відразу три міністерські портфелі. Крім того, Авігдор Ліберман, який дуже позитивно ставиться до України і сприяв нашим відносинам, став міністром фінансів", – говорить Долинський.

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До слова, ще три вихідці з України отримали високі посади в новому уряді Ізраїлю:

Алекс Кушнір (народився у Дрогобичі Львівської області) призначений головою фінансової комісії;

Юлія Малиновська (народилася в Луганську) – голова комісії з реформ;

Євген Сова (народився в Первомайську Миколаївської області) – голова фракції і заступник спікера Кнесету.

За словами Долинського, всі ці люди так чи інакше будуть впливати на політику і з ними буде консультуватися прем'єр з питань України.

"Звичайно, особливого прориву у відносинах чекати не варто, але я впевнений, все буде добре", – резюмував він.

Едуард Долинський. Фото з відкритих джерел

Угода про вільну торгівлю

Нагадаємо, що у 2018 році відносини між двома країнами ускладнилися через українських "заробітчан", які приїздили до Ізраїлю і залишалися там нелегально після завершення законного терміну перебування. Ізраїль посилив боротьбу з нелегальними мігрантами і митники почали масово відмовляти у в'їзді до країни українським громадянам, повертаючи їх на Батьківщину зворотніми рейсами.

У МЗС України заявляли протести. Мовляв, ізраїльська сторона теж відповідальна за ситуацію на своєму ринку праці, де є нелегальне працевлаштування на роботу українських громадян. І недостатньо бореться зі своїми недобросовісними роботодавцями. "МЗС України вважає неприпустимим, щоб у кожному українському туристові на кордоні бачили порушника імміграційних правил через неготовність або небажання урядів боротися з практикою нелегального працевлаштування у своїх державах", – говорилося тоді в заяві МЗС.

Згідно зі статистикою Держприкордонслужби України, у 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців. У відповідь на дії Ізраїлю, українські прикордонники також почали затримувати туристів і паломників, що прибували з Ізраїлю.

У 2019 конфлікт врегулювали, а тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приїхав з офіційним візитом до Києва і підписав із Зеленським угоду про вільну торгівлю між двома країнами, яка набула чинності з січня 2021 року. Разом з тим президент України зазначив, що сукупний товарообіг України і Ізраїлю перевищив 1 мільярд доларів.

Ізраїльський журналіст і історик, експерт у відносинах Ізраїль-Україна Шимон Бріман зазначає, що Угода про зону вільної торгівлі стала однією з головних у відносинах між двома країнами і відносини між державами налагодилися.

"Зміна влади в Ізраїлі може вплинути на відносини з Україною лише мінімально – відносини залишаться безумовно дружніми", – говорить "Сьогодні" Бріман.

Він також додав, що у вересні президент Ізраїлю Іцхак Герцог, ймовірно, приїде до Києва на заходи, присвячені 80-й річниці трагедії Голокосту в Бабиному Яру.

Зміна лідера нам "на руку"

"Новий прем'єр-міністр Нафталі Беннет і новий голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід, він же наступний прем'єр за ротацією, вкрай мало знають про Україну. Кілька років тому на посаді міністра у справах діаспори Нафталі Беннет презентував результати дослідження експертів свого відомства, згідно з якими Україна була на другому місці в світі за рівнем антисемітизму в соціальних мережах. Тоді ці підсумки ставилися під сумнів низкою інших фахівців. Глава МЗС Лапід може підтримати Україну, що називається, "від протилежного": він є давнім ворогом угорського націоналізму і прем'єра Віктора Орбана. Недосвідченість Беннета і Лапіда у питаннях світової політики, а також їхнє бажання вести якийсь новий курс "аби не так, як за Нетаньягу", все це може відкрити для України нове вікно можливостей з Ізраїлем – наприклад, щодо визнання Ізраїлем Голодомору як геноциду. Весь період правління Беньяміна Нетаньягу ця тема жорстко блокувалася через особисті зв'язки Бібі з Путіним. Нове, менш досвідчене і більш молоде керівництво Ізраїлю може зробити якісь демонстративні жести в цьому напрямку", – говорить Бріман.

Шимон Бріман

Нагадаємо, Нетаньягу керував Ізраїлем цілих п'ять термінів, але після виборів в Ізраїлі 23 березня, вже четвертих за останні два роки, йому не вдалося сформувати уряд, незважаючи на те що прем'єр поспішив оголосити про перемогу партії "Лікуд".

В результаті урядова коаліція була сформована на початку червня з трьох партій, і туди не увійшла політсила тепер уже експремєра з партії "Лікуд".