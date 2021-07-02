"Наїзди" через корінні народи виглядають безглуздо: "слуга народу" присоромив Путіна

Потураєв спростував слова Путіна. Колаж "Сьогодні"

Ухвалений Верховною Радою закон про корінні народи ніяк не порушує права російської меншини в Україні, тому невдоволення президента РФ Володимира Путіна виглядає безглуздо. Про це сказав в коментарі "Сьогодні" народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Реклама

Він вважає, що всі заяви Путіна про нібито небезпеку українського закону про корінні народи розраховані виключно на "внутрішню аудиторію" Росії.

"Заяви Путіна про порушення законом прав росіян, які проживають в Україні, мають безглуздий і навіть смішний вигляд. Вони розраховані на внутрішню аудиторію Росії. За допомогою підміни понять, таких як корінні народи і нацменшини, росіянам доносять невірну інформацію, – сказав Потураєв.

Нардеп зазначив, що у Росії аналогічний закон був ухвалений ще наприкінці 90-х років.

"Він практично нічим не відрізняється від нашого, крім того, що перелік народів в російському законі більший", – пояснює "слуга народу".

Нагадаємо, нещодавно Путін заявляв, що після ухвалення закону про корінні народи росіяни стануть людьми другого сорту в Україні.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, що дає закон про корінні народи і чому істерить Путін.