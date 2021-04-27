Наодинці з Путіним не кинуть: Столтенберг рішуче підтримав Україну

НАТО уважно стежить за пересуваннями російських військ навіть після відведення від українських кордонів – такої моделі поведінки Кремль дотримується не один рік

Північноатлантичний альянс підтримує відведення російських військ від кордону з Україною і вважає, що це приведе до деескалації ситуації.

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Про це на брифінгу 27 квітня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми спостерігали за зниженням напруги. І, звичайно, ми вітаємо це. Водночас ми продовжимо уважно стежити за розвитком ситуації", – сказав Столтенберг.

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У НАТО чекають від Росії припинення нарощування своєї військової присутності навколо України і сподіваються, що Кремль проявить доброзичливість і участь в політичному врегулюванні конфлікту на Донбасі, оскільки його вирішити можна лише так.

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Столтенберг нагадав про свою нещодавню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і виступ очільника МЗС України Дмитра Кулеби на Північноатлантичній раді. Керівник НАТО запевнив їх в непохитній підтримці України, а також безперервній підтримці впровадження реформ, розвитку оборонних здібностей і демократичних інститутів.

"Звісно, ми були стурбовані тим, що бачили останніми тижнями – це модель поведінки Росії, яку ми спостерігаємо останніми роками. Недостатня повага до суверенітету і територіальної цілісності України [з боку РФ. – Ред.] – те, що турбує нас і наших союзників", – резюмував генсек НАТО.

Нагадаємо, що про нарощування російських військ в прикордонних районах, а також в окупованих районах Донбасу і Криму, стало відомо в кінці минулого місяця.

Але 22 квітня міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу наказав завершити військові навчання і повернути всі переміщені війська в місця їх постійної дислокації.

Чому маневри могли бути просто військовим спектаклем і що про це кажуть українські політологи та інші експерти, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

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