"Треба віддихатися". Найголовніше з першого брифінгу нового спікера Зеленського

Свій перший брифінг Сергій Никифоров почав з задишки, але бадьоро повернув собі обличчя і впевнено відповідав на всі запитання журналістів

З корабля на бал - так можна охарактеризувати перший робочий день Сергія Никифорова / Фото: Офис Президента Украины

Новий прес-секретар президента України Сергій Никифоров пройшов "хрещення вогнем" – в свій перший робочий день йому в буквальному сенсі довелося попітніти через дуже насичений графік роботи.

Про це екс-ведущий телеканалу "Україна 24" розповів на першому брифінгу, який відбувся 9 липня в Офісі президента на Банковій.

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Загалом прес-конференція пройшла як завжди – спочатку він зачитав заготовлену доповідь, після чого відповів на питання журналістів. Багато з них передбачувано стосувалися його призначення.

"Сьогодні" розбирають перший брифінг наступника Юлії Мендель.

"Хух! Треба віддихатися"

На свій перший брифінг Никифоров буквально увірвався – аби не змушувати журналістів чекати, йому довелося залишити переговори глави Офісу президента Андрія Єрмака із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.

Він так поспішав на брифінг, що деякий час йому довелося віддихатися.

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"Хух! Треба віддихатися, бо я біг. Я не нервую, але я біг", – пояснив спікер присутнім.

Міжнародна повістка

Перший брифінг новопризначеного чиновника був практично повністю присвячений роботі на міжнародній арені.

Поїздка в Литву

Ключовим моментом візиту Зеленського в Литву була Конференція з питань реформ в Україні – на ній були представлені делегації 30 країн Європи і міжнародних організацій

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Президент Літви Гітанас Науседа підтвердив свою участь в Кримській платформі і підтримав вимогу України надати чіткий і вичерпний план реформ для отримання ПДЧ в НАТО.

Також Зеленський зустрівся з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Вони обговорили Угоду про відкрите небо та підготовку до наступного саміту Україна-ЄС.

Майбутній візит до Німеччини

Никифоров розкрив які теми президент Зеленський обговорюватиме з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, зокрема:

посилення ролі Німеччини в Нормандські форматі;

зупинку будівництва російського газопроводу "Північний потік 2";

деокупацію Криму;

енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості та економічне співробітництво України з Німеччиною.

Крім Меркель, відбудеться зустріч з федеральним президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром.

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США – все невизначено

Але от дата і порядок денний зустрічі з президентом США Джо Байденом все ще знаходяться на стадії узгодження.

Основна задача

Однією зі своїх головних завдань на новій посаді Сергій Никифоров він назвав проведення брифінгів для журналістів.

"Ми плануємо робити їх регулярними. Наскільки регулярними вони будуть, поки що сказати не можу. ОП хоче проводити їх якнайчастіше, але все залежить від наповнення – ми не будемо кликати вас сюди, якщо нам не буде чого сказати", – попередив він.

Відносини з Мендель

Сергій Никифоров визнав, що з Юлією Мендель траплялися скандали на роботі, але сам він збирається таких ситуацій уникати.

При цьому ніяких зауважень до неї у нього немає, оскільки ніколи з нею особисто він не співпрацював. Також він не планує читати книгу Мендель "Кожен з нас – президент".

Знайомство із Зеленським

Новий прес-секретар президента України раніше не співпрацював із Зеленським, але зізнався, що їздив в групі підтримки його команди КВК "95 квартал". Учасників колективу він назвав "місцевими зірками".

"Це була команда 95 кварталу і я кілька разів їздив у групі підтримки. (...) Ми так, побіжно з паном Володимиром Зеленським перетиналися, але він точно мене не пам'ятає з тих часів і жодних зв'язків з тих часів я з ним не мав", – запевняє Никифоров.

Акредитація журналістів

Ще одне запитання стосувалося неакредитаціі деяких журналістів і ЗМІ на президентські заходи. Як приклад Никифоров привів недавню прес-конференцію Зеленського в ангарі заводу "Антонов".

"Насправді прес-конференція і так тривала набагато довше, ніж було заплановано. Прес-служба зробила все можливе, аби дати президентові можливість відповісти на якомога більше запитань. Не можна фізично надати всім якісь розумні часові рамки, аби поставити запитання і отримати відповідь. Так само це стосується і акредитації – на події існує якась адекватна кількість людей, які можуть бути присутніми. Саме з цих міркувань виходить прес-служба, коли запрошує журналістів і надає акредитацію", – пояснив Сергій Никифоров

А цікаві факти з життя нового прес-секретаря ви можете дізнатися у відеосюжеті "Сегодня":

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці