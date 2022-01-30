Треба хоч трохи думати! Розгніваний Ярош нагрубив Зеленському

У світі загострюється ситуація через російську агресію, під роздачу вже потрапили США

Дмитро Ярош звернувся до президента з проханням / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній лідер "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош закликав українських чиновників не сіяти паніку у суспільстві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я категоричний противник поширення панічних настроїв в українському суспільстві! Але водночас вважаю, що зниження загрози широкомасштабного чи локального вторгнення Росії в Україну, чи великого загострення на східному фронті, ніяк не є можливим", – написав він.

Він зазначив, що будь-які висловлювання чиновників про те, що "Росія не нападе", можуть бути демобілізацією українського суспільства та відволікати проти здатності нації нейтралізувати зовнішні загрози.

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За його словами, після таких "миротворчих" заяв влади у наших західних союзників є всі підстави припинити постачання боєприпасів та інших засобів.

Дмитро Ярош

Ярош звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням: перш ніж щось оголошувати, треба спочатку подумати.

"Звертаюся до пана Зеленського: перед тим, як щось вимовляти, треба хоч трохи думати і не підігрувати російській агентурі, що діє у коридорах вищої державної влади! Від кожного слова Верховного головнокомандувача зараз залежить майбутнє України", – сказав він.

Зеленський закликав не панікувати

Український лідер заявляв, що знає щось таке, чого не знає президент США Джо Байден про російську загрозу, і закликав не панікувати.

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"Нам не потрібна паніка. Нам потрібна єдність нашого народу. Народ має бути впевнений у своїй армії та президентові. Він повинен довіряти своїй владі та спецслужбам", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання представників іноземних ЗМІ.

Також він розповів, що спецслужби перехоплюють різну інформацію і він завжди тримає руку на пульсі того, що відбувається.

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"Є різного характеру перехоплення інформації. Ми розуміємо, коли працюють ДРГ, як працюють ДРГ. Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і в багатьох сферах нашої держави. Не хочу, щоб була зайва паніка, але ми впораємося із такими питаннями нашими внутрішніми силами, партнери нам допомагають", – сказав він.

Захід теж незадоволений Зеленським

Володимир Зеленський та Джо Байден

Джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily повідомили, що Україну непокоїть, що її використовують у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Росією. Деякі офіційні особи кажуть, що уряд України зустрічає підтримку США без "особливої подяки".

У відповідь президент США Джо Байден та його радники були "роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози".

"Ми розуміємо, в якому складному становищі перебуває президент Зеленський і під яким тиском він перебуває. Але водночас він, применшуючи ризик вторгнення, просить надати зброю на сотні мільйонів доларів, щоб захиститися від неї. Ми вважаємо, що важливо відкрито та відверто говорити про цю загрозу", – сказав у коментарі Fox News один із чиновників з оточення Байдена.

Допомога США Україні

28 січня в Україну прибув четвертий літак США з допомогою для забезпечення безпеки на борту. Він доставив до України 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня прилетять наступні літаки з американською допомогою.

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Також США хочуть відправити до Європи тисячі військових. Президент США може ухвалити рішення найближчим часом. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта — з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.

У жовтні 2021 року США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів. Крім того, США вирішили збільшити військову допомогу Україні на тлі загрози російського вторгнення та погодили додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги.