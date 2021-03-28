На Прикарпатті та Донбасі стартували довибори в Раду: хто йде в депутати

На 87-му і 50-му одномандатних округах розпалюються жаркі баталії

У неділю, 28 березня, на заході та сході України проходять довибори до Верховної Ради. Це – мажоритарний округ № 87 в Івано-Франківській області та № 50 у Донецькій.

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Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Виборчі дільниці почали свою роботу о 8 ранку. Голосувати можна до 20:00.

Голосування, я в якому зможуть взяти участь майже 295 тисяч виборців, пройде на:

112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського.

117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського та частину Коломийського.

Процес реєстрації кандидатів на довиборах в цих округах завершився ще 2 березня. Всього свої заявки подали 64 людини. Однак ЦВК зареєструвала лише 34 кандидатів. Ближче до дати виборів і це число скоротилося через зняття претендентів з виборів.

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На Прикарпатті за перемогу боротимуться 14 кандидатів: Василь Вірастюк, Юрій Голіней, Руслан Дереворіз, Марія Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинський, Іван Макар, Михайло Ноняк, Йосип Резеш, Сергій Сивачук. У список також увійшли два повні тезки – Олександр Леонідович Шевченко і Олександр Леонідович Шевченко. Конкуренцію їм складуть Олександр Петрович Шевченко і Юрій Юрченко.

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Нагадаємо, що у 87-му окрузі волонтер Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру.

На Донбасі за перемогу боротимуться 18 кандидатів: Андрій Аксьонов, Андрій Бондаренко, Юлія Гакова, Микола Головко, Олександр Груздєв, Іштван Добшу, Людмила Дорошенко, Сергій Звагольський, Юлія Кузьменко, Андрій Масенця, Надія Масло, Богдан Мироненко, Лариса Ревва, Антон Рівненський, Валентин Рибін, Олександр Тамбулатов, Юрій Третяк і Вікторія Шилова.

На 50-му окрузі кандидат у нардепи Артем Марчевський відмовився від балотування.

Раніше повідомлялося, що у грудні-2020 Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного Руслана Требушкіна, обраного по округу № 50. У жовтні-2020 його знову обрали мером Покровська Донецької області, тому він пішов з Ради.

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А на 87-му окрузі від мандата відмовився "слуга народа" Зіновій Андрійович, оскільки став мером Надвірної.

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